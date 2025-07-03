Как вырастить томаты на сотни килограммов: три секрета, которые не знали соседи

Разоблаченные тайны лучших садоводов: как вырастить идеальные томаты

1:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

На рынке — горы сочных, налитых томатов. А у вас? Листья выше головы, стебли спутались, а плодов — раз-два и обчёлся. Виновата не погода и не сорт. Ошибка — в том, что томатам дали жить, как диким джунглям.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Томат

Главный секрет урожая кроется в трёх действиях, о которых кто-то знал, но молчал. Теперь вы в курсе:

1. Пасынкование

Удаляйте боковые побеги (пасынки), которые вырастают из пазух листьев.

У высокорослых сортов — раз в неделю, оставляя только главный стебель.

У кустовых — только до первой цветочной кисти, дальше можно оставить пару побегов для усиления урожая.

Главное — удаляйте пасынки, пока они 3-5 см. Просто отщипните — без ножниц и травм.

2. Подвязка

Не ждите, пока куст завалится. Подвязывайте стебли к кольям, сетке или шпалере мягкой бечёвкой или клипсами.

Это:

предотвращает гниение,

даёт свет и воздух каждому листику,

защищает от болезней.

3. Прищипка верхушки

В конце июля-августа прищипните верхушку высокорослых сортов. Оставьте 2-3 листа над последней цветочной кистью. Это — сигнал: "Хватит расти, пора наливать плоды!"

Именно эти приёмы превращают зелёный хаос в мощное, продуктивное растение. Томаты благодарят килограммами урожая — крупного, вкусного, здорового.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

