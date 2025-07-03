На рынке — горы сочных, налитых томатов. А у вас? Листья выше головы, стебли спутались, а плодов — раз-два и обчёлся. Виновата не погода и не сорт. Ошибка — в том, что томатам дали жить, как диким джунглям.
Главный секрет урожая кроется в трёх действиях, о которых кто-то знал, но молчал. Теперь вы в курсе:
Удаляйте боковые побеги (пасынки), которые вырастают из пазух листьев.
У высокорослых сортов — раз в неделю, оставляя только главный стебель.
У кустовых — только до первой цветочной кисти, дальше можно оставить пару побегов для усиления урожая.
Главное — удаляйте пасынки, пока они 3-5 см. Просто отщипните — без ножниц и травм.
Не ждите, пока куст завалится. Подвязывайте стебли к кольям, сетке или шпалере мягкой бечёвкой или клипсами.
Это:
предотвращает гниение,
даёт свет и воздух каждому листику,
защищает от болезней.
В конце июля-августа прищипните верхушку высокорослых сортов. Оставьте 2-3 листа над последней цветочной кистью. Это — сигнал: "Хватит расти, пора наливать плоды!"
Именно эти приёмы превращают зелёный хаос в мощное, продуктивное растение. Томаты благодарят килограммами урожая — крупного, вкусного, здорового.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
В случае утраты доступа к российскому рынку азербайджанские экспортёры могут понести значительные экономические потери.