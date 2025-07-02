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Это не удобрение, а ускоритель роста: делают из дрожжей

1:29
Садоводство

Не удобрения, а чудо. Представьте: всего 5 минут, копеечный продукт с вашей кухни — и почва на грядках начинает дышать, работать, оживать. Это не сказка, а дрожжевая подкормка.

Огород
Фото: flickr.com by The White House is licensed under commons.wikimedia.org
Огород

Пекарские дрожжи в земле ведут себя как настоящие активаторы: размножаются, выделяют полезные вещества, запускают жизнь микробов, которые превращают органику в доступное питание.

 Но важно: дрожжи не удобрение в классическом смысле. В них мало привычных азота-фосфора-калия. Зато они включают "биологический мотор" почвы.

Результат?

  • мощные корни

  • сочная зелень

  • крепкие томаты, перцы, огурцы

  • даже комнатные цветы пышно растут

Как приготовить дрожжевую подкормку:

  • 100 г свежих дрожжей (или 10 г сухих)

  • 1 л тёплой воды

  • 2-3 ст. ложки сахара

Размешайте, оставьте в тепле на 2-4 часа — появится пена. Это и есть концентрат. Разведите его в 10 л чистой воды.

Поливать только по тёплой и уже влажной земле:

  • 0,5 л на рассаду

  • 1 л на взрослые растения

Подкормки:

  • через 2 недели после высадки

  • перед цветением

  • максимум 2-3 раза за сезон с перерывом 3-4 недели

Не заменяйте дрожжами обычные удобрения! Это стимулятор, а не полноценное питание.

Уточнения

Дро́жжи — внетаксономическая группа одноклеточных грибов, утративших мицелиальное строение в связи с переходом к обитанию в жидких и полужидких, богатых органическими веществами субстратах. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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