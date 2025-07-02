Это не удобрение, а ускоритель роста: делают из дрожжей

Не удобрения, а чудо. Представьте: всего 5 минут, копеечный продукт с вашей кухни — и почва на грядках начинает дышать, работать, оживать. Это не сказка, а дрожжевая подкормка.
Пекарские дрожжи в земле ведут себя как настоящие активаторы: размножаются, выделяют полезные вещества, запускают жизнь микробов, которые превращают органику в доступное питание.
Но важно: дрожжи не удобрение в классическом смысле. В них мало привычных азота-фосфора-калия. Зато они включают "биологический мотор" почвы.
Результат?
мощные корни
сочная зелень
крепкие томаты, перцы, огурцы
даже комнатные цветы пышно растут
100 г свежих дрожжей (или 10 г сухих)
1 л тёплой воды
2-3 ст. ложки сахара
Размешайте, оставьте в тепле на 2-4 часа — появится пена. Это и есть концентрат. Разведите его в 10 л чистой воды.
Поливать только по тёплой и уже влажной земле:
0,5 л на рассаду
1 л на взрослые растения
Подкормки:
через 2 недели после высадки
перед цветением
максимум 2-3 раза за сезон с перерывом 3-4 недели
Не заменяйте дрожжами обычные удобрения! Это стимулятор, а не полноценное питание.
Дро́жжи — внетаксономическая группа одноклеточных грибов, утративших мицелиальное строение в связи с переходом к обитанию в жидких и полужидких, богатых органическими веществами субстратах.
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