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Гениальный способ утилизации травы: получите шикарное удобрение для сада

1:11
Садоводство

Садовод и блогер Марина Рыкалина подсказала читателям Pravda. Ru эффективный способ использования "зелёнки".

Компост
Фото: commons.wikimedia.org by Benoît Prieur, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Компост

Помидорных и огуречных грядок нет, морковку с луком не сажали. Компост вроде не нужен, и скошенную на газоне траву надо выкидывать? Не спешите, советует садовод. Если на участке растут плодовые деревья и ягодные кустарники, трава пойдёт в дело. Со временем.

"Из скошенной травы получается быстро сделать качественный компост. Складываем слой травы, далее слой земли — из пакета, торф, все, что угодно, с участка можно землю взять. Большой прямо слой земли, с палец. Полить бактериями. Следующая будет трава — еще кладем слой травы. Сделать такой "пирог", — делится "рецептом" полезной утилизации газонной травы специалист.

За летний сезон, уверяет Марина Рыкалина, земле-травяной "пирог" превратится в качественное удобрение.

"Можно получить шикарный компост, который затем использовать для подкормки кустарников, деревьев и так далее", — порекомендовала садовод.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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