Гениальный способ утилизации травы: получите шикарное удобрение для сада

1:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Садовод и блогер Марина Рыкалина подсказала читателям Pravda. Ru эффективный способ использования "зелёнки".

Фото: commons.wikimedia.org by Benoît Prieur, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Компост

Помидорных и огуречных грядок нет, морковку с луком не сажали. Компост вроде не нужен, и скошенную на газоне траву надо выкидывать? Не спешите, советует садовод. Если на участке растут плодовые деревья и ягодные кустарники, трава пойдёт в дело. Со временем.

"Из скошенной травы получается быстро сделать качественный компост. Складываем слой травы, далее слой земли — из пакета, торф, все, что угодно, с участка можно землю взять. Большой прямо слой земли, с палец. Полить бактериями. Следующая будет трава — еще кладем слой травы. Сделать такой "пирог", — делится "рецептом" полезной утилизации газонной травы специалист.

За летний сезон, уверяет Марина Рыкалина, земле-травяной "пирог" превратится в качественное удобрение.