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Ваши помидоры мечтают об этом: секретный способ, который увеличивает урожай в разы

Как правильно пасынковать помидоры для большого урожая
Садоводство

Каждый дачник мечтает о ведрах сладких, мясистых и крупных помидоров. Но часто бывает так: кусты зелёные, раскидистые, а плодов — кот наплакал. В чём причина? Ответ прост — неправильный уход и игнорирование одного важного агротехнического приёма. Если вы хотите стабильно собирать хороший урожай, придётся освоить простую, но обязательную процедуру — пасынкование.

Томаты на грядке
Фото: Freepik by vecstock
Томаты на грядке

Томаты без ухода не дадут урожая

Томаты — культура теплолюбивая, но при этом очень энергозатратная. Им нужно много солнца, тепла и влаги. Но даже если вы обеспечили им идеальные условия, это не гарантия урожая. Особенно это касается высокорослых сортов.

Есть одна распространённая ошибка: начинающий огородник думает, что чем больше зелени, тем лучше. Мол, значит, растение здоровое, значит, и урожай будет обильным. Но у томатов всё наоборот. Чем больше лишних побегов и зелёной массы, тем меньше сил остаётся на формирование плодов. Растение просто не справляется — завязывается мало томатов, а те, что есть, получаются мелкими и часто не вызревают до конца.

Какие томаты требуют формирования

Сорта томатов делятся на две большие группы:

  • Тычковые (индетерминантные) — растут бесконечно в высоту, могут достигать двух и более метров. Они плодоносят до самых заморозков, но требуют обязательного формирования куста.

  • Кержичковые (детерминантные) — ограниченные в росте. После формирования 4-6 кистей верхушка прекращает расти. Такие томаты не нуждаются в пасынковании, но и урожай с них скромнее.

Если вы выбрали тычковые сорта, будьте готовы к регулярной работе с секатором. Зато и отдача с этих кустов будет гораздо выше.

Пасынки — враги урожая

Что такое пасынки? Это боковые побеги, которые появляются в пазухах между основным стеблем и листом. Они тянут на себя влагу, питание и силу растения. При этом пользы от них — ноль, если только вы не хотите разрастить зелёные заросли вместо плодов.

Удалять пасынки нужно регулярно — раз в 5-7 дней. Если пропустить момент, они перерастают, утолщаются, и их уже нельзя будет легко выломать руками без риска повредить куст.

Как правильно удалять пасынки

Вот простая схема, которой пользуются опытные дачники:

  1. Осмотрите куст. Пасынки всегда растут в пазухах листьев — там, где лист соединяется со стеблем.

  2. Самые молодые пасынки легко убираются пальцами — просто выломайте их в сторону. Лучше делать это утром, в сухую погоду.

  3. Если побег успел перерасти и стал толстым, используйте острый нож или секатор, чтобы не повредить основное растение.

  4. Место среза желательно немного подсушить — не поливайте куст в течение нескольких часов после удаления пасынков.

Удалённые пасынки можно превратить в рассаду

Не спешите выбрасывать свежие побеги. Их можно легко укоренить! Вот что нужно сделать:

  • Срежьте пасынок длиной 8-12 см.

  • Поставьте его в стакан с водой или сразу воткните в рыхлую влажную почву.

  • Через 5-7 дней появятся корешки.

Таким образом можно быстро получить дополнительные кустики помидоров, даже если рассада уже давно высажена.

Сколько стеблей оставить

Наиболее урожайная схема для большинства высокорослых сортов — один стебель. Все боковые побеги удаляются. В редких случаях допускается формирование в два стебля, если сорт сильный и условия выращивания благоприятные.

Защипываем не только пасынки

В конце лета важно провести ещё одну процедуру — прищипнуть верхушку основного стебля. Делается это, когда на кусте уже достаточно сформированных кистей с завязями. Смысл простой: растение больше не тратит силы на рост вверх, а направляет все ресурсы на дозревание существующих плодов.

Если этого не сделать, осенью томаты продолжат расти в высоту, выбрасывать цветы, которые уже не успеют дать плоды. А те помидоры, что есть, останутся недозревшими.

Когда защипывать не нужно

Не все томаты требуют такого ухода. Кержичковые и дикорастущие сорта растут по принципу "как получилось". Они не требуют опор, пасынкования и прищипки, но и урожай у них гораздо скромнее. Кроме того, такие кусты быстро превращаются в густую массу побегов, переплетённых между собой. Полоть их сложнее, ухаживать труднее, а сбор урожая превращается в квест.

Хотите получать много, вкусно и стабильно — ухаживайте за томатами правильно. Регулярно удаляйте пасынки, формируйте куст в один или два стебля, прищипывайте верхушку в конце сезона — и ваши грядки отблагодарят вас ведрами спелых, сладких и крупных помидоров.

Уточнения

Тома́т или помидо́р — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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