Сад без лопаты и нервов: один цветок заменяет целый ландшафтный проект

Клематис — один из самых эффектных представителей вьющихся растений. Он не просто красиво цветёт, но и легко вписывается в любой ландшафт, будь то городской балкон или просторный загородный участок. Удивительно, но при всей своей внешней изысканности клематис практически не требует сложного ухода.
Происходя из семейства Лютиковых, это многолетнее растение с лёгкостью взбирается по опорам, заборам и стенам, создавая живописные вертикальные композиции. Его цветки — словно звёзды — бывают разных форм и оттенков: от снежно-белого и розового до насыщенного фиолетового и жёлтого.
Но самое ценное в нём — универсальность. Он одинаково хорошо себя чувствует в горшках на балконе и в открытом грунте, радуя глаз с весны до осени. При этом клематис устойчив к холодам, не боится переменчивого климата и приживается на почвах с хорошим дренажом. Даже новички в садоводстве смогут с ним подружиться.
Существуют десятки сортов и гибридов, каждый из которых по-своему уникален. Вот самые популярные:
Его эстетика сочетается с простотой: умеренный полив, солнечное место — и вы уже на пути к пышному цветущему саду. Это делает его идеальным вариантом для занятых городских жителей, мечтающих о природной гармонии рядом с домом.
Ломоно́с или клема́тис, или лозинка (лат. Clématis) — род растений семейства Лютиковые (Ranunculaceae).
Пять моделей, на которые лучше не смотреть даже по акции — запчастей нет, перепродажа мучительна, а в салоне будто 2010 год. Уж лучше Веста!