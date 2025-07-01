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Сад без лопаты и нервов: один цветок заменяет целый ландшафтный проект

2:12
Садоводство

Клематис — один из самых эффектных представителей вьющихся растений. Он не просто красиво цветёт, но и легко вписывается в любой ландшафт, будь то городской балкон или просторный загородный участок. Удивительно, но при всей своей внешней изысканности клематис практически не требует сложного ухода.

Клематисы
Фото: flickr.com by Maja Dumat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Клематисы

Почему клематис выбирают по всему миру

Происходя из семейства Лютиковых, это многолетнее растение с лёгкостью взбирается по опорам, заборам и стенам, создавая живописные вертикальные композиции. Его цветки — словно звёзды — бывают разных форм и оттенков: от снежно-белого и розового до насыщенного фиолетового и жёлтого.

Но самое ценное в нём — универсальность. Он одинаково хорошо себя чувствует в горшках на балконе и в открытом грунте, радуя глаз с весны до осени. При этом клематис устойчив к холодам, не боится переменчивого климата и приживается на почвах с хорошим дренажом. Даже новички в садоводстве смогут с ним подружиться.

Какие бывают клематисы

Существуют десятки сортов и гибридов, каждый из которых по-своему уникален. Вот самые популярные:

  • Весенние клематисы (альпийский, монтанский): цветут уже ранней весной, покрываясь множеством мелких цветков голубых, белых и розовых оттенков.
  • Двойного цветения: два пика цветения — весной и летом, с крупными эффектными бутонами, чаще всего розовыми с белыми вкраплениями.
  • Clematis viticella: предпочитает тёплую погоду и радует фиолетовыми, красными и синими цветами средних размеров.
  • Тангутика: выделяется ярко-жёлтыми колокольчатыми цветками и декоративными плодами — идеальный выбор для осеннего сада.

Что делает клематис особенным

Его эстетика сочетается с простотой: умеренный полив, солнечное место — и вы уже на пути к пышному цветущему саду. Это делает его идеальным вариантом для занятых городских жителей, мечтающих о природной гармонии рядом с домом.

Уточнения

Ломоно́с или клема́тис, или лозинка (лат. Clématis) — род растений семейства Лютиковые (Ranunculaceae).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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