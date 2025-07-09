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Пока вы их уничтожали, эти незаметные помощники спасали ваш сад от гибели

Почему улитки и слизни полезны для сада: объясняют биологи
3:53
Садоводство

Если вы считаете улиток и слизней главными врагами сада — самое время пересмотреть своё мнение. Эти на первый взгляд неприятные обитатели приносят участку гораздо больше пользы, чем кажется. И вот почему их не стоит выгонять с огорода.

Улитка
Фото: flickr.com by Yoko Nekonomania, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Улитка

Слизь, которая лечит почву

Передвигаясь, улитки и слизни выделяют особую слизь — густую, клейкую и богатую микроэлементами. Она не только помогает им скользить по любой поверхности, но и оказывает удивительное влияние на грунт.

Слизь улучшает структуру почвы, делая её более рыхлой и воздухопроницаемой. Она помогает удерживать влагу там, где земля быстро пересыхает, и, наоборот, связывает слишком рыхлый или песчаный грунт. Благодаря этому растения получают стабильный доступ к влаге и воздуху, а корневая система развивается крепче и быстрее.

Интересный факт: слизь улиток используют даже в косметике и медицине благодаря её регенерирующим свойствам. И почва получает схожий эффект — восстановление и оздоровление.

Природные уборщики и санитары

Мало кто задумывается, что улитки и слизни выполняют в саду функции настоящих уборщиков. Они активно поедают:

  • опавшие листья,

  • траву,

  • остатки растений,

  • мёртвые части грибов,

  • органический мусор животного происхождения.

Таким образом, моллюски помогают быстрее перерабатывать растительный и органический мусор, который иначе начал бы гнить, распространять болезни и вредителей. Они предотвращают развитие плесени и грибков, которые могут навредить здоровью садовых растений.

Важно: улитки часто выбирают именно испорченные и загнивающие грибы, тем самым снижая риск распространения грибковых заболеваний в саду.

Живой компост под ногами

Работая как природные переработчики, улитки и слизни превращают органические отходы в первоклассное удобрение — свой помёт. Этот навоз богат:

  • азотом,

  • фосфором,

  • калием,

  • микроэлементами.

Всё это жизненно необходимо для роста и развития растений. Причём удобрение поступает прямо в почву, постепенно и равномерно. Так что сад получает подпитку в полностью натуральной форме без лишних усилий с вашей стороны.

Приманка для полезных хищников

Ещё одна скрытая, но крайне важная функция улиток и слизней в экосистеме сада — они являются основным кормом для многих полезных животных. Если на вашем участке есть улитки, значит, сюда потянутся:

  • ежи,

  • жабы,

  • лягушки,

  • ящерицы,

  • певчие птицы.

Эти хищники активно поедают других вредителей — гусениц, личинок, жуков и даже коварных слизней, если их становится слишком много. Таким образом, улитки выступают звеном в пищевой цепочке, обеспечивая баланс и помогая сдерживать численность опасных насекомых.

Интересно: появление ежей и жаб на участке — верный признак экологического баланса. Эти животные никогда не селятся там, где нет достаточного количества пищи и благоприятных условий.

Когда слизней действительно стоит ограничивать

Разумеется, важно помнить о балансе. Если популяция слизней и улиток становится слишком большой, они действительно могут повредить молодые растения, всходы и рассаду. В таком случае стоит не уничтожать их полностью, а лишь контролировать их количество.

Лучшие способы — естественные: создание укрытий для ежей, жаб и птиц, установка кормушек и поилок. Тогда природа сама отрегулирует численность моллюсков, не нарушая экосистему сада.

Уточнения

Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками. Также в саду могут произрастать декоративные растения, а также присутствовать элементы огорода.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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