Лёд, соль и немного хитрости: так выгоняют муравьёв самые хитрые дачники

1:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы обнаружили на своём газоне холмики, это может быть признаком активности муравьёв. Некоторые виды муравьёв, такие как красные огненные муравьи, могут быть агрессивными и представлять опасность для людей и домашних животных. Важно правильно идентифицировать вид муравьёв, чтобы выбрать эффективный метод борьбы с ними.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Муравей

Как предотвратить появление муравейников:

Регулярный уход за газоном: поддерживайте траву короткой, убирайте опавшие листья и мусор, чтобы снизить привлекательность участка для муравьёв.

Устранение источников пищи: муравьи часто "разводят" тлей и других насекомых для получения сладких выделений. Контроль за этими вредителями поможет сократить популяцию муравьёв.

Использование ароматических растений: посадка мяты, базилика или лаванды может отпугнуть муравьёв благодаря сильному запаху.

Методы борьбы с существующими муравейниками:

Заливание кипятком: один из простых способов — залить муравейник кипящей водой. Однако это может повредить растения и не всегда уничтожает всю колонию.

Применение борной кислоты: смешайте борную кислоту с сахаром или мёдом и разместите приманку рядом с муравейником. Муравьи унесут её в гнездо, что поможет уничтожить колонию.

Использование диатомовой земли: этот натуральный порошок повреждает внешнюю оболочку муравьёв, вызывая их гибель. Рассыпьте его вокруг муравейника и на муравьиных тропах.

Важно помнить, что полное уничтожение всех муравьёв нецелесообразно, так как они играют роль в экосистеме, например, аэрируя почву и утилизируя органические остатки. Однако контроль за их численностью и предотвращение появления муравейников на газоне поможет сохранить его эстетичный вид и безопасность.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

