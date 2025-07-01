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Лёд, соль и немного хитрости: так выгоняют муравьёв самые хитрые дачники

1:57
Садоводство

Если вы обнаружили на своём газоне холмики, это может быть признаком активности муравьёв. Некоторые виды муравьёв, такие как красные огненные муравьи, могут быть агрессивными и представлять опасность для людей и домашних животных. Важно правильно идентифицировать вид муравьёв, чтобы выбрать эффективный метод борьбы с ними.

Муравей
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Муравей

Как предотвратить появление муравейников:

  • Регулярный уход за газоном: поддерживайте траву короткой, убирайте опавшие листья и мусор, чтобы снизить привлекательность участка для муравьёв.
  • Устранение источников пищи: муравьи часто "разводят" тлей и других насекомых для получения сладких выделений. Контроль за этими вредителями поможет сократить популяцию муравьёв.
  • Использование ароматических растений: посадка мяты, базилика или лаванды может отпугнуть муравьёв благодаря сильному запаху.

Методы борьбы с существующими муравейниками:

  • Заливание кипятком: один из простых способов — залить муравейник кипящей водой. Однако это может повредить растения и не всегда уничтожает всю колонию.
  • Применение борной кислоты: смешайте борную кислоту с сахаром или мёдом и разместите приманку рядом с муравейником. Муравьи унесут её в гнездо, что поможет уничтожить колонию.
  • Использование диатомовой земли: этот натуральный порошок повреждает внешнюю оболочку муравьёв, вызывая их гибель. Рассыпьте его вокруг муравейника и на муравьиных тропах.

Важно помнить, что полное уничтожение всех муравьёв нецелесообразно, так как они играют роль в экосистеме, например, аэрируя почву и утилизируя органические остатки. Однако контроль за их численностью и предотвращение появления муравейников на газоне поможет сохранить его эстетичный вид и безопасность.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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