Они растут, как на дрожжах: 5 трюков, которые превращают кабачки в машину для урожая

2:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Два куста кабачков способны накормить всю семью свежими овощами на всё лето. Но чтобы получить такой результат, важно соблюдать несколько простых, но очень важных правил. Всё элементарно — без сложных схем и лишних затрат.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кабачки

Правильный сорт — половина урожая

Первое, с чего стоит начать, — это выбор подходящего сорта или гибрида. Лучше всего выбирать те, что специально адаптированы к вашему климату: они более устойчивы к болезням, легче переносят жару и дают больше плодов. Высокоурожайные сорта сразу заметно выделяются — меньше хлопот, больше кабачков.

Солнце — главный союзник

Кабачки терпеть не могут тень. Недостаток света приводит к замедлению роста, слабому цветению и минимальному количеству завязей. Поэтому сажайте их только в самых солнечных местах участка, где свет бывает минимум 6–8 часов в день.

Своевременный сбор — залог обильного урожая

Эта ошибка встречается у каждого второго дачника. Кабачки растут с такой скоростью, что за сутки могут превратиться из нежного овоща в деревянную дубинку. Секрет прост: лучше собирать их чуть недозревшими и делать это регулярно. Чем чаще снимаете плоды, тем быстрее появляются новые.

Ручное опыление — результат потрясающий

Не стоит полностью полагаться на ветер или пчёл. Хотите в два раза больше плодов? Тогда берите дело в свои руки. Найдите мужской цветок (на нём нет завязи), сорвите лепестки и аккуратно перенесите пыльцу на пестик женского цветка (с маленьким завязавшимся кабачком). Такой простой приём значительно повышает количество завязей.

Правильный полив — основа сладких и сочных плодов

Кабачки — настоящие водохлёбы. Особенно в период активного роста и формирования плодов.

До начала плодоношения — полив 3 раза в неделю по 7 литров на каждый квадратный метр.

В жару — до 9 литров.

Когда пошёл активный урожай — минимум 2–3 раза в неделю по 10–11 литров на квадрат.

И да, главный секрет: прекратите поливать понемногу, но часто. Лучше реже, но обильно — кабачки это обожают.

Если объединить правильный выбор сорта, солнечное место, своевременный сбор, ручное опыление и грамотный полив — кабачки отплатят сторицей. Всего несколько кустов обеспечат вас свежими, хрустящими и невероятно вкусными плодами на весь сезон.

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

