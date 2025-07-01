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Они растут, как на дрожжах: 5 трюков, которые превращают кабачки в машину для урожая

2:44
Садоводство

Два куста кабачков способны накормить всю семью свежими овощами на всё лето. Но чтобы получить такой результат, важно соблюдать несколько простых, но очень важных правил. Всё элементарно — без сложных схем и лишних затрат.

Кабачки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кабачки

Правильный сорт — половина урожая

Первое, с чего стоит начать, — это выбор подходящего сорта или гибрида. Лучше всего выбирать те, что специально адаптированы к вашему климату: они более устойчивы к болезням, легче переносят жару и дают больше плодов. Высокоурожайные сорта сразу заметно выделяются — меньше хлопот, больше кабачков.

Солнце — главный союзник

Кабачки терпеть не могут тень. Недостаток света приводит к замедлению роста, слабому цветению и минимальному количеству завязей. Поэтому сажайте их только в самых солнечных местах участка, где свет бывает минимум 6–8 часов в день.

Своевременный сбор — залог обильного урожая

Эта ошибка встречается у каждого второго дачника. Кабачки растут с такой скоростью, что за сутки могут превратиться из нежного овоща в деревянную дубинку. Секрет прост: лучше собирать их чуть недозревшими и делать это регулярно. Чем чаще снимаете плоды, тем быстрее появляются новые.

Ручное опыление — результат потрясающий

Не стоит полностью полагаться на ветер или пчёл. Хотите в два раза больше плодов? Тогда берите дело в свои руки. Найдите мужской цветок (на нём нет завязи), сорвите лепестки и аккуратно перенесите пыльцу на пестик женского цветка (с маленьким завязавшимся кабачком). Такой простой приём значительно повышает количество завязей.

Правильный полив — основа сладких и сочных плодов

Кабачки — настоящие водохлёбы. Особенно в период активного роста и формирования плодов.

  • До начала плодоношения — полив 3 раза в неделю по 7 литров на каждый квадратный метр.

  • В жару — до 9 литров.

  • Когда пошёл активный урожай — минимум 2–3 раза в неделю по 10–11 литров на квадрат.

И да, главный секрет: прекратите поливать понемногу, но часто. Лучше реже, но обильно — кабачки это обожают.

Если объединить правильный выбор сорта, солнечное место, своевременный сбор, ручное опыление и грамотный полив — кабачки отплатят сторицей. Всего несколько кустов обеспечат вас свежими, хрустящими и невероятно вкусными плодами на весь сезон.

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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