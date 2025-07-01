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Держите их подальше от огурцов — иначе останетесь без урожая и без настроения на весь сезон

4:17
Садоводство

Правильное соседство растений — залог здорового и богатого огорода. Но если посадить огурцы рядом с неподходящими овощами, можно не только остаться без урожая, но и спровоцировать вспышку болезней. Какие культуры категорически не стоит селить рядом с огурцами — читайте внимательно.

Огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огурцы

Почему огурцы так чувствительны к соседям

Огурцы — культура нежная. Им важны простор, питательная почва и чистый микроклимат без вспышек болезней. Если рядом окажутся "неправильные" соседи, начнётся борьба за питание, корни будут угнетены, а влажность в зарослях создаст идеальные условия для грибков и вредителей.

Ошибки в планировании грядок — одна из частых причин, почему огурцы начинают чахнуть или болеть.

Самые опасные соседи для огурцов

Лук и чеснок — невидимый враг

Представители семейства луковых — лук, чеснок, шалот, порей — выделяют в почву сернистые соединения. Они подавляют рост корней огурцов, тормозят их развитие и даже могут спровоцировать заболевания вроде фузариоза.

Кроме того, лук угнетает цветение и снижает завязываемость плодов. Если хотите здоровый урожай огурцов — держите эти культуры подальше.

Паслёновые — лишняя конкуренция и болезни

Помидоры, баклажаны, картофель и перец — главные враги огурца на грядке. Они потребляют огромное количество питательных веществ, а значит, огурцам остаётся меньше.

Но главное — общее бедствие. Огурцы и паслёновые подвержены одним и тем же грибковым болезням: мучнистая роса, ложная мучнистая роса, антракноз. Посадка рядом резко увеличивает риск заразиться.

Бобовые — скрытая угроза

Горох, фасоль и бобы кажутся идеальными соседями, ведь они обогащают почву азотом. Но именно из-за этого огурцы начинают слишком активно наращивать зелёную массу в ущерб плодам.

Кроме того, бобовые притягивают тлю и других вредителей, которые с удовольствием переселятся и на нежные побеги огурцов.

Крестоцветные — риск вредителей

Капуста, редис, репа тоже плохо подходят в соседи огурцам. Они часто становятся домом для крестоцветных блошек и других вредителей, которые затем начинают атаковать и огурцы.

Как болезни и вредители связаны с соседями

Когда растения посажены слишком плотно или подобраны неправильно, создаётся идеальная среда для распространения болезней. Лист к листу — и вот уже пошли мозаика огурцов, антракноз и ложная мучнистая роса.

А вредители любят ослабленные растения, окружённые густыми зарослями с влажной тенью. Чем больше неправильных соседей — тем выше риск нашествия.

Полезные соседи для огурцов

Чтобы огурцы радовали богатым урожаем, заселите грядку правильными компаньонами:

  • Салат и шпинат — создают тень у корней и удерживают влагу.

  • Базилик и укроп — отпугивают насекомых.

  • Настурция — отвлекает тлю на себя.

  • Календула и бархатцы — выделяют вещества, защищающие от грибков.

Правильное чередование культур и грамотный севооборот помогут ежегодно получать здоровый урожай без лишних хлопот.

А стоит ли готовить почву заранее

Да! Зеленые удобрения — отличный способ подготовить грядку для огурцов. Например, клевер или вика после перекопки обогащают почву и уменьшают количество сорняков.

Дайте зелёному удобрению перепреть минимум три недели перед посадкой — и получите почву, полную полезных веществ.

Правильный полив — залог успеха

Если рядом с огурцами посажены влаголюбивые соседи, важно не допустить переувлажнения. И наоборот — засухоустойчивые растения рядом позволяют экономнее расходовать воду.

Убедитесь, что между рядами есть достаточно пространства для циркуляции воздуха. А мульча поможет удержать влагу и снизить рост сорняков.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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