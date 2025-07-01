Держите их подальше от огурцов — иначе останетесь без урожая и без настроения на весь сезон

Правильное соседство растений — залог здорового и богатого огорода. Но если посадить огурцы рядом с неподходящими овощами, можно не только остаться без урожая, но и спровоцировать вспышку болезней. Какие культуры категорически не стоит селить рядом с огурцами — читайте внимательно.
Огурцы — культура нежная. Им важны простор, питательная почва и чистый микроклимат без вспышек болезней. Если рядом окажутся "неправильные" соседи, начнётся борьба за питание, корни будут угнетены, а влажность в зарослях создаст идеальные условия для грибков и вредителей.
Ошибки в планировании грядок — одна из частых причин, почему огурцы начинают чахнуть или болеть.
Представители семейства луковых — лук, чеснок, шалот, порей — выделяют в почву сернистые соединения. Они подавляют рост корней огурцов, тормозят их развитие и даже могут спровоцировать заболевания вроде фузариоза.
Кроме того, лук угнетает цветение и снижает завязываемость плодов. Если хотите здоровый урожай огурцов — держите эти культуры подальше.
Помидоры, баклажаны, картофель и перец — главные враги огурца на грядке. Они потребляют огромное количество питательных веществ, а значит, огурцам остаётся меньше.
Но главное — общее бедствие. Огурцы и паслёновые подвержены одним и тем же грибковым болезням: мучнистая роса, ложная мучнистая роса, антракноз. Посадка рядом резко увеличивает риск заразиться.
Горох, фасоль и бобы кажутся идеальными соседями, ведь они обогащают почву азотом. Но именно из-за этого огурцы начинают слишком активно наращивать зелёную массу в ущерб плодам.
Кроме того, бобовые притягивают тлю и других вредителей, которые с удовольствием переселятся и на нежные побеги огурцов.
Капуста, редис, репа тоже плохо подходят в соседи огурцам. Они часто становятся домом для крестоцветных блошек и других вредителей, которые затем начинают атаковать и огурцы.
Когда растения посажены слишком плотно или подобраны неправильно, создаётся идеальная среда для распространения болезней. Лист к листу — и вот уже пошли мозаика огурцов, антракноз и ложная мучнистая роса.
А вредители любят ослабленные растения, окружённые густыми зарослями с влажной тенью. Чем больше неправильных соседей — тем выше риск нашествия.
Чтобы огурцы радовали богатым урожаем, заселите грядку правильными компаньонами:
Салат и шпинат — создают тень у корней и удерживают влагу.
Базилик и укроп — отпугивают насекомых.
Настурция — отвлекает тлю на себя.
Календула и бархатцы — выделяют вещества, защищающие от грибков.
Правильное чередование культур и грамотный севооборот помогут ежегодно получать здоровый урожай без лишних хлопот.
Да! Зеленые удобрения — отличный способ подготовить грядку для огурцов. Например, клевер или вика после перекопки обогащают почву и уменьшают количество сорняков.
Дайте зелёному удобрению перепреть минимум три недели перед посадкой — и получите почву, полную полезных веществ.
Если рядом с огурцами посажены влаголюбивые соседи, важно не допустить переувлажнения. И наоборот — засухоустойчивые растения рядом позволяют экономнее расходовать воду.
Убедитесь, что между рядами есть достаточно пространства для циркуляции воздуха. А мульча поможет удержать влагу и снизить рост сорняков.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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