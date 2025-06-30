Секрет мощного куста: уберите эти ветви сразу после урожая

Думаете, сезон смородины закончился вместе с последней ягодой? А вот и нет! Именно сейчас решается, каким будет урожай в следующем году — и вы можете сделать его в два раза больше, просто взяв в руки секатор.
Забудьте про традиционную весеннюю обрезку. Июль-август — оптимальный момент для работы с кустом: соки ещё движутся, растение активно, а срезы затягиваются быстро и безболезненно. И самое главное — до зимы куст успевает нарастить нужные побеги.
Удалите всё старое и бесполезное: сухие, больные, поломанные ветки — сразу у основания.
Очистите куст от загущающих побегов: те, что лежат на земле или растут внутрь.
Уберите 3-4 самые старые ветки — они уже не дают ягод.
Выберите 4-6 сильных молодых побегов от корня — они станут основой будущего урожая.
Слегка прищипните их кончики — для лучшего ветвления.
У черной смородины ягоды появляются на ветках 2-3-летнего возраста. Так что обновление — ключ к урожаю.
Обрезайте только старые или слабые ветви.
Удалите лишние молодые побеги, оставив 2-3 для замены.
Главное — прореживание: пересекающиеся, загущающие ветки нужно убрать.
Не укорачивайте концы — именно на них формируются плодовые почки.
Такая обрезка помогает свету проникать внутрь, улучшает вентиляцию и снижает риск болезней.
Куст, освобождённый от балласта, направляет силы на рост молодых побегов и формирование цветочных почек. Весной вы получите куст, готовый плодоносить с новой силой — и заметите результат уже через сезон.
Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.
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