Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренд, который набирает обороты: трое суток без еды — чудо или рискованная авантюра
С 1 июля пенсии вырастут автоматически: кто получит двойные выплаты и прибавки
Мужчина лёг на пол и не хотел выходить: эксцесс на рейсе Thai Lion Air шокировал пассажиров
3 популярные собаки, которых нельзя заводить, если у вас есть дети
Золотой пистолет, часы за миллиарды и личное поздравление Путина: как женился Адам Кадыров
Самый нежный суп без грамма мяса: всё держится на одном неожиданном трюке
Ароматные розы и мощные бутоны — и всё благодаря дешёвому порошку
Наука против заноса: зачем в зимние шины начали добавлять скорлупу и уголь, и причем тут японцы
Дом там, где поддержка: Путин поставил задачу — строить больше и быстрее

Секрет мощного куста: уберите эти ветви сразу после урожая

1:58
Садоводство

Думаете, сезон смородины закончился вместе с последней ягодой? А вот и нет! Именно сейчас решается, каким будет урожай в следующем году — и вы можете сделать его в два раза больше, просто взяв в руки секатор.

Смородина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Смородина

Лучшее время — не весна

Забудьте про традиционную весеннюю обрезку. Июль-август — оптимальный момент для работы с кустом: соки ещё движутся, растение активно, а срезы затягиваются быстро и безболезненно. И самое главное — до зимы куст успевает нарастить нужные побеги.

Что обрезать у черной смородины

  • Удалите всё старое и бесполезное: сухие, больные, поломанные ветки — сразу у основания.

  • Очистите куст от загущающих побегов: те, что лежат на земле или растут внутрь.

  • Уберите 3-4 самые старые ветки — они уже не дают ягод.

  • Выберите 4-6 сильных молодых побегов от корня — они станут основой будущего урожая.

  • Слегка прищипните их кончики — для лучшего ветвления.

У черной смородины ягоды появляются на ветках 2-3-летнего возраста. Так что обновление — ключ к урожаю.

Красная и белая смородина — другой подход

  • Обрезайте только старые или слабые ветви.

  • Удалите лишние молодые побеги, оставив 2-3 для замены.

  • Главное — прореживание: пересекающиеся, загущающие ветки нужно убрать.

  • Не укорачивайте концы — именно на них формируются плодовые почки.

Такая обрезка помогает свету проникать внутрь, улучшает вентиляцию и снижает риск болезней.

Почему это работает

Куст, освобождённый от балласта, направляет силы на рост молодых побегов и формирование цветочных почек. Весной вы получите куст, готовый плодоносить с новой силой — и заметите результат уже через сезон.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Щуп не врёт: как правильно определять уровень масла
Авто
Щуп не врёт: как правильно определять уровень масла Аудио 
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Домашние животные
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр Аудио 
Проверка двигателя без оборудования: достаточно одной детали
Авто
Проверка двигателя без оборудования: достаточно одной детали Аудио 
Популярное
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства

Выпуск легковых автомобилей в России упал почти на 50% за май, но по итогам полугодия сектор всё же в плюсе — правда, с оговорками.

Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине Любовь Степушова 13 экспедиций, нефтяные войны и новый ковчег: как русский офицер Иван Беляев переписал историю континента Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Последние материалы
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине
Ароматные розы и мощные бутоны — и всё благодаря дешёвому порошку
Наука против заноса: зачем в зимние шины начали добавлять скорлупу и уголь, и причем тут японцы
Секрет мощного куста: уберите эти ветви сразу после урожая
Дом там, где поддержка: Путин поставил задачу — строить больше и быстрее
Китай строит больше, чем Европа успевает включить: 100 солнечных панелей в секунду — это только начало
Сода в быту: 10 вещей, которые никогда нельзя чистить этим универсальным средством
Цифровые диверсанты: Scattered Spider готовит авиационную катастрофу века
Лопата губит урожай: вот почему землю нельзя копать
Шерсть, злость и ни капли любви: что скрывает самая недоверчивая морда в мире
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.