Секрет мощного куста: уберите эти ветви сразу после урожая

1:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Думаете, сезон смородины закончился вместе с последней ягодой? А вот и нет! Именно сейчас решается, каким будет урожай в следующем году — и вы можете сделать его в два раза больше, просто взяв в руки секатор.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Смородина

Лучшее время — не весна

Забудьте про традиционную весеннюю обрезку. Июль-август — оптимальный момент для работы с кустом: соки ещё движутся, растение активно, а срезы затягиваются быстро и безболезненно. И самое главное — до зимы куст успевает нарастить нужные побеги.

Что обрезать у черной смородины

Удалите всё старое и бесполезное : сухие, больные, поломанные ветки — сразу у основания.

Очистите куст от загущающих побегов : те, что лежат на земле или растут внутрь.

Уберите 3-4 самые старые ветки — они уже не дают ягод.

Выберите 4-6 сильных молодых побегов от корня — они станут основой будущего урожая.

Слегка прищипните их кончики — для лучшего ветвления.

У черной смородины ягоды появляются на ветках 2-3-летнего возраста. Так что обновление — ключ к урожаю.

Красная и белая смородина — другой подход

Обрезайте только старые или слабые ветви.

Удалите лишние молодые побеги, оставив 2-3 для замены.

Главное — прореживание: пересекающиеся, загущающие ветки нужно убрать.

Не укорачивайте концы — именно на них формируются плодовые почки.

Такая обрезка помогает свету проникать внутрь, улучшает вентиляцию и снижает риск болезней.

Почему это работает

Куст, освобождённый от балласта, направляет силы на рост молодых побегов и формирование цветочных почек. Весной вы получите куст, готовый плодоносить с новой силой — и заметите результат уже через сезон.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

