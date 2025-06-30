Капустницы в шоке: старый картон не даёт отложить яйца

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы только взгляните: сочные, налитые капустные кочаны радуют глаз на грядке… пока ночью не приходят они. Слизни, капустницы, гусеницы — у капусты в буквальном смысле нет покоя.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Капуста

И всё бы ничего, да вот использовать химию перед сбором урожая не хочется. К счастью, решение простое — и находится буквально в мусорном ведре.

Что отпугнёт вредителей

Ответ — обычные картонные лотки из-под яиц. Именно они станут защитной "короной" для капусты. Вот как это работает:

Возьмите чистый пустой лоток, вырежьте его дно, оставив только стенки с ячейками.

Когда кочан станет с яблоко размером, аккуратно наденьте эту картонную корону сверху, совместив отверстие с основанием кочана.

Почему это работает

Слизни не пройдут . Им сложно преодолеть сухой и шероховатый картон. Они ищут гладкие тропинки — а тут тупик.

Капустницы растеряны . Им нужно найти ровную нижнюю сторону листа, чтобы отложить яйца. А тут — неровности, конусы, и ничего подходящего.

Меньше солнца у основания. Тень от картона делает это место менее уютным для вредителей.

Плюсы способа:

Абсолютно безопасно для растения и здоровья.

Бесплатно — мусор идёт в дело.

Экологично — картон со временем разлагается и уходит в почву.

Эффективно — не 100%, но результат вы заметите.

Важно! Следите за конструкцией после дождей и ветра: если картон размокнет — просто замените.

Попробуйте хотя бы на нескольких кочанах — и сравните, как будет выглядеть капуста с защитой и без. Метод простейший, но работает удивительно хорошо.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

