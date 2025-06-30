Капустницы в шоке: старый картон не даёт отложить яйца

Вы только взгляните: сочные, налитые капустные кочаны радуют глаз на грядке… пока ночью не приходят они. Слизни, капустницы, гусеницы — у капусты в буквальном смысле нет покоя.
И всё бы ничего, да вот использовать химию перед сбором урожая не хочется. К счастью, решение простое — и находится буквально в мусорном ведре.
Ответ — обычные картонные лотки из-под яиц. Именно они станут защитной "короной" для капусты. Вот как это работает:
Возьмите чистый пустой лоток, вырежьте его дно, оставив только стенки с ячейками.
Когда кочан станет с яблоко размером, аккуратно наденьте эту картонную корону сверху, совместив отверстие с основанием кочана.
Слизни не пройдут. Им сложно преодолеть сухой и шероховатый картон. Они ищут гладкие тропинки — а тут тупик.
Капустницы растеряны. Им нужно найти ровную нижнюю сторону листа, чтобы отложить яйца. А тут — неровности, конусы, и ничего подходящего.
Меньше солнца у основания. Тень от картона делает это место менее уютным для вредителей.
Абсолютно безопасно для растения и здоровья.
Бесплатно — мусор идёт в дело.
Экологично — картон со временем разлагается и уходит в почву.
Эффективно — не 100%, но результат вы заметите.
Важно! Следите за конструкцией после дождей и ветра: если картон размокнет — просто замените.
Попробуйте хотя бы на нескольких кочанах — и сравните, как будет выглядеть капуста с защитой и без. Метод простейший, но работает удивительно хорошо.
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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