Запрещённый способ полива, который удивит даже опытных дачников

Все знают главное правило: "Помидоры поливать только под корень!" Но что, если в самый пик жары это правило можно — и даже нужно — нарушить?

Фото: Own work by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Томаты, помидоры

Когда солнце жарит, воздух сушит, а градусник зашкаливает за +30 °C, даже хорошо политые томаты выглядят подавленными. Листья вянут, цветки осыпаются, рост замирает.

Что происходит

Растение перегревается. Его естественный механизм охлаждения — испарение влаги с листьев — не справляется. Полив корней помогает, но до листьев "спасение" не доходит.

Решение — ледяной душ

Да, именно тот самый "запрещённый" приём — дождевание по листьям. Но не простое, а мгновенное, туманное и холодной водой.

Как сделать правильно:

Налейте в опрыскиватель воду и охладите её до +4…+6 °C.

Не используйте воду с кусочками льда — нужна просто ледяная жидкость.

В полдень, с 12 до 14 часов, слегка опрысните верхушки кустов. Не больше 1-2 секунд на растение!

Не мочите всё подряд — только тонкую, еле заметную дымку.

Что происходит

Холодные капли мгновенно испаряются на раскалённых листьях, унося с собой избыток тепла. Растение оживает на глазах: листья поднимаются, цветки сохраняются, завязи крепнут.

Результат

Томаты легче переживают жару, активно плодоносят, а урожайность увеличивается в разы. Главное — применять этот приём только в экстремальную жару и строго по инструкции.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

