Запрещённый способ полива, который удивит даже опытных дачников

Все знают главное правило: "Помидоры поливать только под корень!" Но что, если в самый пик жары это правило можно — и даже нужно — нарушить?
Когда солнце жарит, воздух сушит, а градусник зашкаливает за +30 °C, даже хорошо политые томаты выглядят подавленными. Листья вянут, цветки осыпаются, рост замирает.
Растение перегревается. Его естественный механизм охлаждения — испарение влаги с листьев — не справляется. Полив корней помогает, но до листьев "спасение" не доходит.
Да, именно тот самый "запрещённый" приём — дождевание по листьям. Но не простое, а мгновенное, туманное и холодной водой.
Как сделать правильно:
Налейте в опрыскиватель воду и охладите её до +4…+6 °C.
Не используйте воду с кусочками льда — нужна просто ледяная жидкость.
В полдень, с 12 до 14 часов, слегка опрысните верхушки кустов. Не больше 1-2 секунд на растение!
Не мочите всё подряд — только тонкую, еле заметную дымку.
Холодные капли мгновенно испаряются на раскалённых листьях, унося с собой избыток тепла. Растение оживает на глазах: листья поднимаются, цветки сохраняются, завязи крепнут.
Томаты легче переживают жару, активно плодоносят, а урожайность увеличивается в разы. Главное — применять этот приём только в экстремальную жару и строго по инструкции.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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