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Метод, который даёт перец год за годом — и всё в одном горшке

1:47
Садоводство

Что, если не сажать перец каждый год заново? Казалось бы, фантастика, но метод энтузиаста из Ивановской области Трои Пшеничникова доказывает обратное. Один куст горького перца может плодоносить пять лет подряд — и без химии.

Перец
Фото: commons.wikimedia.org by Visitor7, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Перец

Случайная находка

Однажды Пшеничников просто не выбросил куст перца после сбора урожая. Весной заметил, что с ростом светового дня он снова дал почки. Немного воды, обрезка сухих веток — и растение ожило, даже зацвело сильнее, чем раньше.

В чём суть метода

Перец сеется зимой, в ноябре. Это позволяет к весне развить мощную корневую систему, а с первыми лучами солнца куст направляет силы сразу на цветение и завязь.

Как всё делать по шагам

  • В ноябре замочите семена в слабом растворе марганцовки, затем прорастите.

  • Высаживайте в смесь дерновой земли и песка.

  • Зимой не подкармливайте и почти не поливайте.

  • С марта — солнечное окно, активный рост.

  • В мае — первые стручки, потом волны урожая.

  • В январе — обрезка побегов, черенкование, старый куст не выбрасывайте.

Никакой химии — только листья

Вместо минеральных удобрений Пшеничников использовал обрезанные стебли и листья — смешивал с почвой, немного поливал. Осенью мульчировал горшок нарезанной зеленью — она питала растение при разложении.

Итоги эксперимента впечатляют

Первый куст дал 29 стручков. В последующие годы урожай только увеличивался — в 5-6 раз больше обычного. А весной перец уже был крепким и готов к новому сезону.

Уточнения

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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