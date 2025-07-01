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Секретный раствор с содой — и сорняки больше не прорастут

1:40
Садоводство

Кто бы мог подумать, что обычная пищевая сода, знакомая нам по выпечке и уборке, способна справиться с сорняками? В тандеме с растительным маслом она превращается в простое, но мощное оружие против непрошеных гостей на грядках и дорожках.

Вьюнок
Фото: commons.wikimedia.org by David Perez, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Вьюнок

Почему сода работает

Пищевая сода — это щёлочь. При попадании в почву она повышает её pH, создавая для сорняков крайне неблагоприятную среду. Кроме того, сода забивает их поры и "дыхательные отверстия", в результате чего сорняки засыхают.

Но использовать её нужно аккуратно — только по назначению! Сода не различает сорняки и культурные растения, поэтому распылять её нужно точечно, не задевая зелёных соседей.

Где применять

Идеальные зоны — это трещины в плитке, щели между дорожками, участки вдоль забора. Там, где сорняки особенно настойчивы, а посадок нет.

Как использовать соду от сорняков

Способ 1: Сухой посыпкой

Просто насыпьте пищевую соду прямо на сорняки, особенно в трещинах на дорожках. Делайте это в безветренную погоду, чтобы средство не разлетелось на нужные растения.

Способ 2: Жидкий раствор с маслом

Смешайте 5 литров воды, 1 столовую ложку пищевой соды и 1 ложку растительного масла. Перелейте раствор в пульверизатор и обработайте им сорняки. Через несколько дней зелёные захватчики начнут увядать и отступят.

Эффект становится заметен уже через пару применений — и всё это без агрессивной химии.

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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