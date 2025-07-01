Секретный раствор с содой — и сорняки больше не прорастут

Кто бы мог подумать, что обычная пищевая сода, знакомая нам по выпечке и уборке, способна справиться с сорняками? В тандеме с растительным маслом она превращается в простое, но мощное оружие против непрошеных гостей на грядках и дорожках.
Пищевая сода — это щёлочь. При попадании в почву она повышает её pH, создавая для сорняков крайне неблагоприятную среду. Кроме того, сода забивает их поры и "дыхательные отверстия", в результате чего сорняки засыхают.
Но использовать её нужно аккуратно — только по назначению! Сода не различает сорняки и культурные растения, поэтому распылять её нужно точечно, не задевая зелёных соседей.
Идеальные зоны — это трещины в плитке, щели между дорожками, участки вдоль забора. Там, где сорняки особенно настойчивы, а посадок нет.
Способ 1: Сухой посыпкой
Просто насыпьте пищевую соду прямо на сорняки, особенно в трещинах на дорожках. Делайте это в безветренную погоду, чтобы средство не разлетелось на нужные растения.
Способ 2: Жидкий раствор с маслом
Смешайте 5 литров воды, 1 столовую ложку пищевой соды и 1 ложку растительного масла. Перелейте раствор в пульверизатор и обработайте им сорняки. Через несколько дней зелёные захватчики начнут увядать и отступят.
Эффект становится заметен уже через пару применений — и всё это без агрессивной химии.
Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).
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