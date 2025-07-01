Медвяная роса: как бороться с опасной липкостью на листьях

Если вы заметили, что с деревьев капает липкая жидкость, скорее всего, дело в тле, щитовках или мучнистом червеце. Эти насекомые высасывают сок и оставляют после себя сладкую медвяную росу. Она портит всё, на что попадает — от листьев до машины под деревом, а ещё привлекает муравьёв, ос и других насекомых.
Промывайте дерево сильной струёй воды два-три раза в неделю — этого хватает, чтобы сбить тлю с листьев. Она очень плодовита, поэтому регулярность важна.
Особенно те, у кого "панцирь", как у черепахи. С мягкими щитовками можно бороться так же, как с тлёй — мыльными или масляными растворами.
Инсектицидное мыло и летние садовые масла действуют мягко, не вредя полезным насекомым: златоглазкам, божьим коровкам и паразитическим осам. Но используйте их строго по инструкции — в жару и на ярком солнце есть риск повредить листья.
Божьи коровки, златоглазки и осы-паразиты способны удерживать вредителей под контролем. Главное — не мешать. Обработку мылом и маслами лучше проводить в начале лета, когда появляются личинки.
Они защищают тлю, потому что питаются её выделениями. Чтобы прекратить эту "дружбу", нанесите липкий пояс на ствол (от 5 до 15 см шириной). Только не рядом с птичьими гнёздами и не на голую кору.
Чрезмерное количество азотных удобрений провоцирует рост нежных побегов, а вредители это обожают. Осенью и зимой можно опрыскать деревья — это поможет уничтожить зимующих вредителей и их яйца.
Медвя́ная роса́ — липкая сладкая жидкость, встречающаяся на листьях растений. Выделяется листьями под влиянием резких колебаний температуры.
Пять моделей, на которые лучше не смотреть даже по акции — запчастей нет, перепродажа мучительна, а в салоне будто 2010 год. Уж лучше Веста!