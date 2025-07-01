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Медвяная роса: как бороться с опасной липкостью на листьях

1:57
Садоводство

Если вы заметили, что с деревьев капает липкая жидкость, скорее всего, дело в тле, щитовках или мучнистом червеце. Эти насекомые высасывают сок и оставляют после себя сладкую медвяную росу. Она портит всё, на что попадает — от листьев до машины под деревом, а ещё привлекает муравьёв, ос и других насекомых.

Лимонное дерево
Фото: Own work by FASTILY, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лимонное дерево

Что делать, если виновата тля

Промывайте дерево сильной струёй воды два-три раза в неделю — этого хватает, чтобы сбить тлю с листьев. Она очень плодовита, поэтому регулярность важна.

Щитовки и мучнистый червец — тяжёлый случай

Особенно те, у кого "панцирь", как у черепахи. С мягкими щитовками можно бороться так же, как с тлёй — мыльными или масляными растворами.

Инсектицидное мыло и летние садовые масла действуют мягко, не вредя полезным насекомым: златоглазкам, божьим коровкам и паразитическим осам. Но используйте их строго по инструкции — в жару и на ярком солнце есть риск повредить листья.

Победить щитовку — с помощью её врагов

Божьи коровки, златоглазки и осы-паразиты способны удерживать вредителей под контролем. Главное — не мешать. Обработку мылом и маслами лучше проводить в начале лета, когда появляются личинки.

Муравьи — союзники тли

Они защищают тлю, потому что питаются её выделениями. Чтобы прекратить эту "дружбу", нанесите липкий пояс на ствол (от 5 до 15 см шириной). Только не рядом с птичьими гнёздами и не на голую кору.

Главное — не перекармливать деревья

Чрезмерное количество азотных удобрений провоцирует рост нежных побегов, а вредители это обожают. Осенью и зимой можно опрыскать деревья — это поможет уничтожить зимующих вредителей и их яйца.

Уточнения

Медвя́ная роса́ — липкая сладкая жидкость, встречающаяся на листьях растений. Выделяется листьями под влиянием резких колебаний температуры.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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