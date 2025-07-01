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Забудьте про рассаду — эта капуста растёт сразу в грунте и без проблем

1:38
Садоводство

Пока другие сеют привычные культуры, вы можете удивить и соседей, и себя урожаем листовой красавицы — пекинской капусты. Эта зелень обгоняет по пользе привычные салаты и идеально подходит для первых и вторых блюд, гарниров и заготовок.

Пекинская капуста
Фото: Own work by Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пекинская капуста

Когда сеять — ключевой вопрос

Секрет кроется в сроках. Идеальное время для посадки — конец июня и июль. В этот период день уже начинает сокращаться, а значит, растение меньше страдает от жары и охотников на зелень — вредителей становится гораздо меньше.

Просто сеем — без рассады

Семена сразу высевают в открытый грунт. Расстояние между растениями — важный момент: загущённые посадки не дадут кочанам развиться как следует. Листья будут мелкими, а урожай — слабым.

Минимум ухода — максимум пользы

Регулярный, но умеренный полив, рыхление междурядий и никакой органики или минеральных удобрений. Почему? Потому что капуста мгновенно накапливает нитраты. Всё, что нужно — одна порция перегноя и древесной золы в начале сезона. Этого достаточно до самого сбора урожая.

Результат впечатляет

Буквально через пару месяцев вы получите крепкие кочаны или сочные листья. Даже бывалые дачники поражаются такой скорости.

Посев в июле — идеальный выбор. Растения крепкие, почти не болеют. Урожай — на зависть!

Попробуйте — и поймёте, почему эта культура заслуживает отдельной грядки.

Уточнения

Пеки́нская капу́ста также китайская капуста, петсай (англ. pe-tsai) или салатная капуста — сортогруппа листовых овощей, которые ботанически относятся к виду Репа огородная, но в быту чаще называются листовой капустой или салатом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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