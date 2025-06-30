Мульча против мокрого зла: невидимая защита кабачков от гнили

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пышные кусты, множество завязей — кажется, урожай кабачков вот-вот взорвёт грядку. Но вместо хруста и аромата — гниль, ссохшиеся плоды и полное разочарование. Почему так происходит и что делать, чтобы не остаться без урожая?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кабачки

Цветок-провокатор

Одна из частых причин гниения — не опавший вовремя цветок. После дождя или полива он прилипает к плоду, создавая влажную ловушку. Чтобы избежать этого, поливайте только землю, не задевая листья и плоды. И не забудьте про мульчу: лучше всего использовать солому — она отделяет кабачки от сырой почвы и спасает от гнили.

Плод сморщился? Проверьте опыление

Когда кончики кабачков сморщиваются и подсыхают, дело чаще всего в недостаточном опылении. Решение простое: вручную перенесите пыльцу с мужского цветка (он на длинной тонкой ножке) на женский. Поможет и клумба с медоносами рядом: пчёлы не пройдут мимо.

Питание на грани

Кабачки чувствительны к дефициту кальция. Особенно в жару, когда из-за плохого полива растение не может усвоить нужные вещества. Раз в две недели подкармливайте кусты настоем куриного помета: в нём всё - от азота и фосфора до кальция. И не жалейте воды: поливайте трижды в неделю обильно, чтобы влага доходила до корней.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

