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Крапива в бочке, банки в подвале: подкормка, которая превращает огурцы в золото

1:45
Садоводство

Июль — месяц, когда огурцы не просто растут, а активно цветут и завязывают плоды. Это пик сезона, и именно сейчас растения требуют особенного внимания. Если не подкармливать вовремя, плоды могут быть горькими, искривлёнными, да и урожай получится скромным.

Огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огурцы

Почему сейчас так важно удобрять

В середине лета огурцам особенно нужны три элемента:

  • Азот — для роста и зелёной массы
  • Калий — для формирования завязей и вкуса
  • Магний — для общего тонуса растения

Если чего-то не хватает, растение тут же сигнализирует: листья желтеют, плоды становятся тонкими на концах, цвет блекнет, цветение замедляется.

Натуральные подкормки — тихие герои огорода

Тем, кто не хочет использовать "химию", подойдут простые и проверенные средства. Например, настоенная крапива — классика дачного жанра. Она богата азотом и микроэлементами. Сделать её легко:

  • нарвите свежую крапиву (до цветения),
  • положите в ведро,
  • залейте водой,
  • настаивайте 10-14 дней,
  • затем разведите 1:10 и поливайте под корень.

Не менее полезны джича из окопника (богата калием) или броженые пижмы и ботва батата — да, звучит неожиданно, но работает.

Также можно использовать куриный помет, но только в разбавленном виде. Иначе велик риск "сжечь" корни.

Как часто удобрять

Лучше всего — раз в неделю или раз в 10 дней, в зависимости от погоды и состояния растений. Главное — регулярно, но без фанатизма. И не забывайте поливать огурцы тёплой водой: стресс от холодной может свести на нет все старания.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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