Крапива в бочке, банки в подвале: подкормка, которая превращает огурцы в золото

Июль — месяц, когда огурцы не просто растут, а активно цветут и завязывают плоды. Это пик сезона, и именно сейчас растения требуют особенного внимания. Если не подкармливать вовремя, плоды могут быть горькими, искривлёнными, да и урожай получится скромным.
В середине лета огурцам особенно нужны три элемента:
Если чего-то не хватает, растение тут же сигнализирует: листья желтеют, плоды становятся тонкими на концах, цвет блекнет, цветение замедляется.
Тем, кто не хочет использовать "химию", подойдут простые и проверенные средства. Например, настоенная крапива — классика дачного жанра. Она богата азотом и микроэлементами. Сделать её легко:
Не менее полезны джича из окопника (богата калием) или броженые пижмы и ботва батата — да, звучит неожиданно, но работает.
Также можно использовать куриный помет, но только в разбавленном виде. Иначе велик риск "сжечь" корни.
Лучше всего — раз в неделю или раз в 10 дней, в зависимости от погоды и состояния растений. Главное — регулярно, но без фанатизма. И не забывайте поливать огурцы тёплой водой: стресс от холодной может свести на нет все старания.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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