Герань или пеларгония: кто окажется победителем в битве за ваше сердце

3:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Когда речь заходит о декорировании квартиры с помощью комнатных растений, пеларгония и герань — два популярнейших выбора среди цветоводов. Несмотря на то, что эти растения часто путают, у них есть свои особенности и преимущества.

Фото: Own work by Nevit Dilmen (talk), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Герань, пеларгония

Что такое пеларгония и как она отличается от герани?

Пеларгония — это род цветковых растений, который включает в себя множество декоративных сортов. Возможно, именно пеларгония наиболее наглядно представлена в наших квартирах в виде ярких и пышных цветущих растений. Эти цветы имеют разнообразную гамму оттенков и форм, легко адаптируются к условиям жизни в квартире и достаточно неприхотливы.

Герань, в свою очередь, представляет собой более общее название для целого семейства растений. На самом деле, в ботаническом смысле это название охватывает гораздо более широкий круг растений, чем пеларгония. В домашнем цветоводстве нас чаще всего интересует именно герань, но она будет менее разнообразна по цвету и форме, чем пеларгония.

Условия содержания

Свет: пеларгонии любят хорошее освещение. Они отлично себя чувствуют на подоконниках, где солнечного света достаточно. Герани также предпочитают светлые места, но могут немного терпеть полутень.

Температура: оба растения предпочитают тёплый климат. Пеларгония чувствительна к резким температурным скачкам, в то время как герань более устойчива и может переносить коротковременные похолодания.

Полив: пеларгония меньше нуждается в влаге и чахнет при переувлажнении, тогда как герань лучше реагирует на регулярный полив.

Уход и размножение

Простота ухода: оба растения довольно неприхотливы, но пеларгонии требуют чуть больше внимания, особенно в период цветения. Герани могут разнообразить ваш зимний сад или балкон без особых хлопот.

Размножение: оба вида легко размножаются черенками, однако пеларгонии могут быть более капризными при укоренении.

Цветение и декоративность

Цветение: пеларгонии изобилуют яркими цветами и могут цвести практически круглый год, особенно если обеспечены правильные условия. Герань цветет, но ее цветы менее разнообразны и менее заметны, чем у пеларгоний.

Декоративность: пеларгонии разнообразны по своим формам и окрасу, что делает их популярным выбором для декора. Герани в основном привлекают внимание своей свежестью и яркостью зеленой листвы.

Если вы ищете яркое, цветущее растение и готовы потратить немного больше времени на уход, пеларгония — отличный выбор. Она добавит яркие акценты в вашу обстановку и будет радовать глаз всю весну и лето.

Если же вы предпочитаете более простое и устойчивое растение, которое будет радовать вас свежей зеленью даже в прохладные дни, вы можете остановить свой выбор на герани. Она подойдёт тем, кто ценит уют и простоту.

В конечном итоге, выбор между пеларгонией и герань — это вопрос личных предпочтений. Как пеларгонии, так и герань могут стать настоящими жемчужинами вашего домашнего сада, главное — любить и заботиться.