Не все растения любят водные процедуры: какие лучше не мыть под душем

3:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Уход за комнатными растениями требует знаний о том, как правильно заботиться о каждом конкретном виде. Одним из популярных методов ухода является душ для растений, который помогает удалить пыль и укрепить их, однако не всем комнатным растениям он подходит. Давайте рассмотрим, каким растениям душ противопоказан и почему.

Фото: mikepeel.net by Mike Peel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Стрептокарпус

Суккуленты

Суккуленты, такие как алоэ, эхеверия или кактусы, имеют особые водоотталкивающие свойства и запасают влагу в своих мясистых листьях. Для них душ может оказаться излишним, потому что:

Избыток влаги: суккуленты не любят избытка влаги, и дополнительная вода может привести к загниванию корней.

Ограниченная способность к испарению: из-за их структуры листья могут долго удерживать влагу, что увеличивает риск гниения.

Фиалки

Фиалки — это нежные растения, красота которых заключается в их ярких цветах и мелких листьях. У этих растений душ может вызвать несколько проблем:

Пятна на листьях: вода на листьях может оставлять некрасивые пятна, особенно если вы используете холодную воду.

Воздействие на цветы: влага может привести к гниению цветков, а это негативно скажется на внешнем виде растения.

Мелколистные растения

К таким растениям относятся различные виды папоротников и адениумы. Душ может не подойти им по следующим причинам:

Сложный уход за листьями: листья могут накапливать воду в нежных молодых побегах, что может привести к их гниению.

Чувствительность к изменениям: эти растения могут быть чувствительными к перемене влажности, что может негативно сказаться на их здоровье.

Орхидеи

Орхидеи — это изысканные цветы, которым необходим особый уход. Душ для них может быть не только вреден, но и совершенно неуместен:

Риск загнивания: вода, остающаяся в пазухах между листьями, может привести к гниению.

Необходимость в воздухе: орхидеи предпочитают свободу и свет, и их лучше опрыскивать, нежели основательно мыть под душем.

Растения с бархатными листьями

К ним относятся такие виды, как стрептокарпусы и некоторые виды каладий. Для них душ может вызвать несколько неприятных моментов:

Потеря натуральной текстуры: вода может повредить бархатную текстуру, из-за чего листья будут выглядеть неопрятно.

Проблемы с гниением: как и в других случаях, избыток влаги может вызвать загнивание.

Как ухаживать за нежными растениями?

Если вашим растениям противопоказан душ, то есть альтернативные методы ухода: