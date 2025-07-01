Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему угольная промышленность России стала убыточной: данные о финансовых потерях
Как охладить комнату быстрее: секретная настройка кондиционера
Старая школа на ходу: какие японские автомобили выбирают в Приморье — и почему механика снова в моде
Этот домашний майонез покорит ваши рецепторы: всего 4 ингредиента и 30 секунд – вуаля, готово
Скандал на рейсе Delta: пассажиру предложили выплюнуть никотиновый пластырь
Не любите тональный крем? Вот как добиться ровного тона без эффекта маски
ФАС против: ведомство будет бороться с необоснованным ростом ЖКХ-тарифов
Она убивает до 15 животных за ночь: мифы и правда о черноногой кошке
Старше 55 — значит под защитой: кто не попадёт под увольнение даже при сокращении

Почему листья груш и слив обгорают? Рассказываем ответ на этот вопрос

3:11
Садоводство » Деревья и кустарники

Деревья сливы и груши — это ценнейшие растения в саду, которые радуют нас не только красивым цветением, но и вкусными плодами. Однако, как и любые другие растения, они подвержены различным заболеваниям и вредителям. Одной из частых проблем, с которыми сталкиваются садоводы, является коричневые края листьев у груш и слив.

Дерево груши
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic
Дерево груши

Причины изменения краев листьев

  1. Недостаток влаги: одной из основных причин, по которой листья груши и сливы начинают становится коричневыми, является недостаток влаги. В летний зной деревья могут страдать от засухи, что вызывает утрату влагосодержание в тканях листьев.
  2. Перелив: с другой стороны, избыток влаги также может вызвать коричневение краев листьев. Попадание воды на листья при поливе может привести к загниванию корней, что в свою очередь вызывает нехватку питательных веществ.
  3. Недостаток питательных веществ: груша и слива нуждаются в сбалансированном питании. Недостаток элементов, таких как калий, магний, или железо, может также привести к изменению цвета краёв листьев.
  4. Болезни: грибковые инфекции, такие как мучнистая роса, и бактериальные болезни могут проявляться через изменение цвета краев листьев. Если листья выглядят не только коричневыми, но и имеют пятна или плесень, это может быть признаком заболевания.
  5. Вредители: насекомые, такие как тля, щитовки и паутинные клещи, могут ослаблять растения, вызывая коричневение краев листьев. Они сосут соки из листьев, что негативно сказывается на их здоровье.

Что делать, если края листьев становятся коричневыми?

  1. Проверка уровня влаги: регулярно проверяйте уровень влажности почвы вокруг деревьев. Убедитесь, что почва не пересыхает, но и не заболачивается. Оптимальная частота поливов зависит от погодных условий и типа почвы.
  2. Удобрение: обеспечьте деревья сбалансированным удобрением, богатым необходимыми питательными веществами. Коммерческие удобрения для плодовых деревьев могут помочь восстановить баланс.
  3. Осмотр на наличие болезней и вредителей: регулярно осматривайте листву на наличие вредителей и признаков заболеваний. Если вы заметили подозрительные пятна или пришельцев, необходимо предпринять меры, такие как применение инсектицидов или фунгицидов.
  4. Обрезка: удаляйте сухие и поврежденные листья, чтобы снизить нагрузку на дерево и помочь ему сосредоточиться на здоровых участках.
  5. Профилактика: для предотвращения проблем еще до их появления, обеспечьте правильный уход за деревьями. Это касается регулярной обрезки, качественного дренажа и защиты от вредителей.

Изменение цвета краев листьев у груш и слив — это сигнал о том, что деревья требуют вашего внимания. Разобравшись в причинах и приняв меры по их устранению, вы сможете восстановить здоровье ваших растений и наслаждаться богатым урожаем.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Красота и стиль
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру Аудио 
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны
Авто
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны Аудио 
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Наука и техника
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится Аудио 
Популярное
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды

Простой и вкусный ужин за 20 минут: всего три ингредиента, одна сковорода и никаких усилий. Быстро, сытно и без лишней суеты на кухне.

Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды
Вариатор оказался не таким уж и плохим: 5 плюсов, о которых мало кто догадывался
Вариатор оказался не таким уж и плохим: 5 плюсов, о которых мало кто догадывался
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Одна привычка убивает шины быстрее всего — и вы делаете это перед каждой поездкой
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине Любовь Степушова 13 экспедиций, нефтяные войны и новый ковчег: как русский офицер Иван Беляев переписал историю континента Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Удивительные свойства кофеина: он продлевает молодость клеток — новые открытия ученых
Всё прекрасно, но есть одно но: SHAMAN признался, почему не спешит делать предложение Мизулиной
Зачем гусям зубы? Разгадка необычного строения клюва, о которой вы не знали
Зачем гусям зубы? Разгадка необычного строения клюва, о которой вы не знали
Последние материалы
Не любите тональный крем? Вот как добиться ровного тона без эффекта маски
ФАС против: ведомство будет бороться с необоснованным ростом ЖКХ-тарифов
Она убивает до 15 животных за ночь: мифы и правда о черноногой кошке
Старше 55 — значит под защитой: кто не попадёт под увольнение даже при сокращении
Что скрывается за аварийным трапом: эксперты объясняют
Устойчивые к болезням баклажаны: зачем делать пасынкование и чего не стоит опасаться
Если боль — твой ежедневный спутник: как облегчить жизнь, когда лекарства пугают
Космический зонд Психея вновь в строю: как инженеры спасли миссию века
Мухи улетают и не возвращаются: самое гениальное решение из всех
Фитнес по-женски: как гормоны влияют на время и тип тренировок — ключ к эффективным занятиям
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.