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Устойчивые к болезням баклажаны: зачем делать пасынкование и чего не стоит опасаться

3:10
Садоводство » Советы

Пасынкование — это одна из агрономических техник, используемых для улучшения урожайности и качества плодов некоторых культур, и баклажаны не являются исключением. 

баклажаны
Фото: commons.wikimedia.org by Mx. Granger, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
баклажаны

Что такое пасынкование?

Пасынкование — это процесс удаления боковых побегов (пасынков), которые развиваются между основным стеблем и листьями растения. Этот процесс считается важным для некоторых овощных культур, так как позволяет сосредоточить силы растения на образовании плодов, а не листьев и боковых побегов.

Почему важно пасынковать баклажаны?

  1. Увеличение урожайности: удаление пасынков помогает растению направить свои ресурсы и энергию на формирование крупных и качественных плодов, вместо того чтобы питать побеги.
  2. Улучшение вентиляции и освещения: при удалении некоторых листьев и побегов обеспечивается лучшая циркуляция воздуха и доступ света к основному стеблю и плодам, что помогает предотвратить развитие различных заболеваний.
  3. Упрощение ухода: ограничение количества побегов делает растения более управляемыми и удобными в уходе. Вы сможете легче поливать, удобрять и обрезать растения.

Как и когда проводить пасынкование баклажанов?

  1. Выбор времени: пасынковать баклажаны лучше всего в начале вегетационного периода, как только вы заметите, что на растении начали образовываться боковые побеги. Обычно это происходит через 3-4 недели после высадки рассады в грунт.
  2. Техника удаления: используйте чистый и острый инструмент, чтобы аккуратно срезать побеги, когда их длина составляет 5-10 см. Убедитесь, что вы не задеваете основной стебель и здоровье растения не страдает.

Противники пасынкования

Несмотря на все преимущества, есть и аргументы против пасынкования баклажанов:

  1. Естественная форма растения: баклажаны могут хорошо плодоносить и без вмешательства, просто придерживаясь своей природной формы. Некоторые садоводы предпочитают оставить все побеги, которые обеспечат большую лиственную массу и улучшат фотосинтез.
  2. Неверное выполнение: неправильное пасынкование может ослабить растение и даже привести к его гибели. Если вы не уверены в своих силах, лучше воздержаться от этой процедуры.
  3. Сорта баклажанов: некоторые сорта баклажанов менее чувствительны к пасынкованию. Они могут достаточно успешно развиваться с множеством боковых побегов без особых затрат усилий.

Пасынкование баклажанов является спорной практикой. Оно может помочь в увеличении урожайности и обеспечении качества плодов, однако не всегда необходимо и подходит для любых сортов. Каждый садовод должен самостоятельно принимать решение, основываясь на своем опыте и наблюдениях за растениями. Если вы решили попробовать пасынковать баклажаны, будьте внимательны и осторожны, следите за здоровьем растений, чтобы получить богатый и качественный урожай!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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