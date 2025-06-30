Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Берут без плана: на что россияне чаще всего тратят деньги в гипермаркетах
Неожиданный обвал цен: сколько теперь стоят подержанные иномарки — дешевле, чем вы думали
Летний кошмар в Остии: как закрытие пляжей оставило тысячи семей без отдыха
Датчики, которые не боятся холода: революция в мониторинге вечной мерзлоты
Начните с 5 минут: как движение дома меняет тело
Простой лайфхак с полотенцем, который избавит вас от уборки под холодильником
Детская площадка в Битцево стала ареной для встречи с ядом
Тихий старт с большими последствиями: что происходит на Мосбирже
Соболенко ошарашена красотой соперницы: повлияет ли это на исход матча на Уимблдоне

Один недостаток привлекает змей: как сохранить дачу в безопасности

3:11
Садоводство » Советы

Змеи на дачном участке — это кошмар, с которым никому не хочется столкнуться. Они вызывают страх и беспокойство, особенно у тех, кто не привык видеть этих холоднокровных созданий поблизости. Однако многие дачники не осознают, что определенные ошибки в уходе за участком могут привлечь змей.

Гремучая змея
Фото: commons.wikimedia.org by Peter Paplanus, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гремучая змея

Ошибка: неуборка и беспорядок на участке

Одной из главных причин появления змей на дачном участке является неухоженность и беспорядок. Змеи, как и многие другие дикие животные, ищут укрытие и пищу. Если ваш участок запущен и переполнен беспорядком, это создает идеальные условия для их появления.

Почему беспорядок привлекает змей?

  1. Укрытие: змеи предпочитают скрытные места, такие как заросли травы, кустарники, старые дрова, камни и кучки мусора. Они могут использовать такие укрытия для отдыха и охоты.
  2. Складирование пищи: беспорядок из старых ящиков, мусора или ненужных предметов может привлекать мышей и других грызунов, которые являются основной пищей для змей. Появление грызунов недалеко от вашего дома — это верный путь к тому, чтобы привлечь их хищников.
  3. Влага: различные скопления мусора могут удерживать влагу, создавая идеальные условия для змей. Кроме того, влажность привлекает мелких существ, которые являются добычей для змей.

Как предотвратить появление змей на дачном участке

  1. Регулярная уборка: нельзя позволять растительности разрастаться и заполнять ваш участок. Регулярно косите траву, обрезайте кустарники и убирайте ненужные вещи. Убедитесь, что у вас нет случайных укрытий для змей.
  2. Складирование дров: если у вас есть дровяник, храните дрова правильно — в приподнятом состоянии и на расстоянии от основного строения. Это уменьшит вероятность того, что змеи будут обитать рядом с вашей территорией.
  3. Удаление пищевых источников: регулярно проверяйте участок на наличие следов грызунов. Используйте контейнеры, защищающие корма для животных, и храните продукты в плотно закрытых местах.
  4. Создание барьера: можно рассмотреть установку забора по периметру участка. Он должен быть достаточно высоким (не менее 1 метра) и закапываться на 30-50 см в землю, чтобы предотвратить возможность проникновения змей.
  5. Ландшафтный дизайн: вы можете использовать специальные декоративные растения, которые отпугивают змей, такие как лаванда, полынь, розмарин и некоторые другие. Они не только украсят ваш участок, но и уменьшат риск появления рептилий.

Избегая грубой ошибки беспорядка на вашем дачном участке, вы значительно снизите вероятность появления змей и других нежеланных гостей. Регулярный уход за территорией, поддержание порядка и удаление источников пищи и укрытий поможет сохранить ваш участок безопасным и комфортным для отдыха.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Наука и техника
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов Аудио 
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Красота и стиль
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру Аудио 
Популярное
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды

Простой и вкусный ужин за 20 минут: всего три ингредиента, одна сковорода и никаких усилий. Быстро, сытно и без лишней суеты на кухне.

Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды
Вариатор оказался не таким уж и плохим: 5 плюсов, о которых мало кто догадывался
Вариатор оказался не таким уж и плохим: 5 плюсов, о которых мало кто догадывался
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Одна привычка убивает шины быстрее всего — и вы делаете это перед каждой поездкой
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине Любовь Степушова 13 экспедиций, нефтяные войны и новый ковчег: как русский офицер Иван Беляев переписал историю континента Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Удивительные свойства кофеина: он продлевает молодость клеток — новые открытия ученых
Всё прекрасно, но есть одно но: SHAMAN признался, почему не спешит делать предложение Мизулиной
Зачем гусям зубы? Разгадка необычного строения клюва, о которой вы не знали
Зачем гусям зубы? Разгадка необычного строения клюва, о которой вы не знали
Последние материалы
Соболенко ошарашена красотой соперницы: повлияет ли это на исход матча на Уимблдоне
Почему ваш крем не работает: пять привычек, которые сводят уход на нет
Машины, которые не развалятся после такси: рейтинг моторов
Долго ли длится эффект от косметологических инъекций — разбор по зонам и типам препаратов
На рынке можно больше, чем в магазине: как выбрать продавца и получить бонус
Этот цитрус помогает снизить сахар и укрепить иммунитет
Кондиционер или жалюзи? Неожиданный победитель в битве за прохладу
Диалог с животными становится реальностью: проект DolphinGemma
Всего 5 минут в день к здоровью: эти кардио-упражнения преобразят ваше тело
Почему именно июнь и июль — лучшие месяцы для посева пекинской капусты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.