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Почему июль — идеальный месяц для посадки: раскрываем все секреты

4:05
Садоводство » Советы

Июль — это тот самый месяц, когда лето достигает своего пика, но не стоит расслабляться! На самом деле, это время, когда садоводы могут еще успеть посеять и посадить множество культур. 

Циния
Фото: Own work by Rameshng, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Циния

 Зимняя морковь: сладкое сохранение

Почему стоит сажать? Зимняя морковь — это настоящий клад для тех, кто любит хрустящие овощи и свежие соки в холодную пору. Она отличается от летних сортов своим сладким вкусом и отличными качествами хранения.

Советы по посадке:

  • Сейте семена в хорошо увлажненную землю на глубину 1-2 см.
  • Помните о расстоянии между рядами — не менее 30 см. Это даст вашим растениям пространство для роста и развитие.
  • Позаботьтесь о регулярном поливе, чтобы избежать пересыхания.

Редис: быстренько и вкусненько

Как сделать редис звездой своего огорода? Безумно быстрорастущий редис идеально подходит для посева в июле. Вы сможете увидеть свои плоды всего через 3-4 недели!

Советы по посадке:

  • Сейте семена на солнечном месте, и не забывайте делать перерывы между посевами каждые 10-14 дней. Так у вас всегда будет свежий редис в салате.
  • Следите за влажностью почвы и пугайтесь жары — редис этого не любит!

Листовые культуры: зелень из вашего сада

Летний шик — это растения, которые растут быстро и просто. Салат и шпинат идеально подходят для посадки в этот период. Они не только радуют глаз, но и обогащают рацион полезными микроэлементами.

  • Салат: просто рассыпьте семена по рядам и чуть прикройте землей. Вы будете приятно удивлены, глядя на быстро растущие, нежные листья.
  • Шпинат: Эта культура справляется с жарой и готова к сбору уже через 30-40 дней. А что может быть лучше, чем салат из собственного шпината в жаркий день?

Брокколи: зелёное золото

Сажая брокколи в июле, вы можете обеспечить себя этим суперфудом к осени. Она не только богатая витаминами, но и отличная в приготовлении.

Советы по посадке:

  • Сажайте семена на глубину около 1 см и следите за поливом. Брокколи не против немного внимания и заботы.
  • Не забывайте о солнечных местах — это придаст вашим кочанам особый вкус.

Фасоль: аромат лета

Фасоль — это не просто вкусный овощ, но и прекрасный способ украсить свой огород. Высаживая фасоль в июле, вы подарите себе возможность наслаждаться вкусным урожаем к концу лета.

Советы по посадке:

  • Убедитесь, что почва хорошо дренирована, иначе капризы погоды могут испортить ваши планы.
  • Можно использовать опоры, чтобы фасоль могла удобно взбираться вверх.

Чеснок: друг зимы

Хотите, чтобы зимой ваши блюда пахли наисвежайшими травами? Посадите чеснок в июле! Это простой и эффективный способ обеспечить себя запасом на зиму.

Советы по посадке:

  • Изберите крепкие зубчики и углубите их на 4 см.
  • Убедитесь, что ваше местоположение солнечное и защищенное от сильных ветров.

Цветы для душевного уюта

Если вы хотите украсить свой сад на осень, то не забудьте о посадке однолетников! Космея и циния не только красивые, но и очень простые в уходе.

  • Космея: эта красавица отлично чувствует себя на солнце и расцветает в ярких цветах.
  • Циния: вместе с космеей станет настоящим украшением вашего сада и будет радовать глаз до первых холодов.

Июль — это не только время отдыха и наслаждения солнечными днями, но и идеальный момент для новых посадок, чтобы ваш огород продолжал радовать вас. Не упустите шанс поэкспериментировать и добавить что-то новое в свою садовую коллекцию. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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