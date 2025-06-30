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Почему именно июнь и июль — лучшие месяцы для посева пекинской капусты

3:54
Садоводство » Овощи

Пекинская капуста отлично растёт в средней полосе и требует внимательного подхода, особенно если вы хотите получить крупные и сочные головки капусты. Мы расскажем о том, как вырастить крупную пекинскую капусту и почему именно в конце июня — начале июля — лучше всего начинать её посадку.

Пекинская капуста
Фото: Own work by Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пекинская капуста

Почему лучше сеять в конце июня — июле?

  1. Подходящие температурные условия: пекинская капуста любит умеренные температуры. В конце июня и начале июля в большинстве регионов температура не слишком высокая, что создает оптимальные условия для роста растений.
  2. Меньше вредителей: поздний посев помогает избежать многих вредителей, которые активны в более теплые месяцы. В это время также снижается вероятность распространения болезней.
  3. Благоприятный фотопериод: пекинская капуста — короткосуточная культура. В конце июня и начале июля световой день еще достаточно длинный, что способствует активному росту и формированию кочанов.

Как правильно высаживать пекинскую капусту

Подбор и подготовка семян

  • Выбор семян: прежде чем начинать посадку, выберите высококачественные семена, устойчивые к заболеваниям. Обратите внимание на сорта, рекомендованные для вашего региона, такие как 'Пекинская 21', 'Майский', 'Тяньшаньская'.
  • Замачивание семян: перед посадкой замочите семена в теплой воде на 24 часа. Это ускорит их прорастание и повысит всхожесть.

Подготовка почвы

  • Выбор места: пекинская капуста предпочитает солнечные участки с хорошей аэрацией. Избегайте мест, где раньше росли капустные культуры, чтобы снизить риск болезней.
  • Подготовка почвы: откопайте участок, добавьте компост или перепревший навоз для улучшения структуры и питательности почвы. Рекомендуется также добавить немного древесной золы для повышения калийного уровня.

Посев семян

  • Схема посева: сейте семена на глубину 1.5-2 сантиметра по схеме 30 см между рядами и 25 см между растениями. Создайте небольшие бороздки, чтобы обеспечить равномерность.
  • Расстояние: не забывайте про расстояние между растениями — это критически важно для получения крупных кочанов. Плотные посадки могут приводить к конкуренции за свет и питательные вещества.

Уход за растениями

  • Полив: Молодые растения нуждаются в регулярном поливе, особенно в жаркие дни. Держите почву во влажном состоянии, чтобы предотвратить стресс у растений.
  • Удобрение: Через 3-4 недели после посева можно внести комплексное удобрение, в котором содержатся азот, фосфор и калий. Это подстегнет рост растения и поможет сформировать более плотные кочаны.
  • Прополка: Регулярно следите за растениями и удаляйте сорняки, которые могут угнетать рост капусты.

Защита от вредителей и болезней

  • Профилактика: используйте органические средства защиты (например, настой чеснока или табака) для отпугивания вредителей. Не забудьте также про ловушки для улиток и слизней.
  • Проверка на болезни: регулярно осматривайте растения на наличие симптомов заболеваний и при необходимости проводите обработку.

Когда и как собирать урожай

Пекинскую капусту можно собирать, когда кочаны достигают 1-2 кг в весе. Обычно это происходит через 70-90 дней после посева. Руками аккуратно срезайте кочаны у основания, оставляя около 5 см стебля.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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