Как избавиться от муравьёв и тли на пионах

3:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Пионы — это одни из самых красивых и ароматных цветов, которые можно вырастить в своём саду. Однако иногда садоводы сталкиваются с проблемой нашествия муравьёв, которые могут навредить растениям. Муравьи сами по себе не уничтожают пионы, но они могут быть индикаторами наличия других вредителей, таких как тля, которая является источником сладкого вещества — медвяной росы.

Фото: commons.wikimedia.org by Aliot17, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пион

Почему муравьи появляются на пионах?

Муравьи привлекаются к пионам, в первую очередь, из-за тли. Этот вредитель выделяет сладкий экссудат, который любит поедать муравей. Муравьи, в свою очередь, защищают тлю от естественных врагов, обеспечивая ей защиту в обмен на лакомство. Ситуация может привести к тому, что тля будет размножаться, нанося вред вашим растениям.

Что делать, чтобы победить муравьёв и тлю?

Осмотрите растения на наличие тли. Внимательно осмотрите листья и стебли пионов. Если вы заметите небольших насекомых зеленого, черного или коричневого цвета, это, скорее всего, тля.

Используйте натуральные методы борьбы. Для борьбы с тлей можно использовать различные натуральные средства:

Мыльный раствор: смешайте хозяйственное мыло с водой (1 стакан мыла на 10 литров воды) и опрыскайте пионы. Это поможет уничтожить тлю, без вреда для самих цветов. Чесночный или перцовый настой: измельчите несколько зубчиков чеснока или стеблей перца и залейте их горячей водой. Дайте настояться, остудите и опрыскайте растения. Настой трав: например, настой из ромашки или полыни также может помочь прогнать тлю.

Примените ловушки для муравьев. Если муравьи продолжают беспокоить ваши пионы, можно установить ловушки:

Бурные ловушки: разложите специальные ловушки, которые содержат приманки и инсекциды на основе безопасных компонентов. Чаши с борной кислотой: смешайте борную кислоту с медом и поставьте вблизи пионы. Это привлечет муравьев и поможет уменьшить их количество. Физические барьеры. Установите небольшие барьеры вокруг пионов, чтобы затруднить доступ муравьев. Это могут быть полоски липкой ленты, специальная тальк или глина, которые муравьи не смогут пересечь. Обработка растений инсектицидами. Если натуральные методы не справляются с проблемой, возможно, вам стоит рассмотреть использование химических средств. Выбирайте инсектициды, которые безопасны для растений и окружающей среды, и следуйте инструкциям на упаковке.

Уход за растениями. Поддерживайте здоровье своих пионов:

Регулярно удаляйте все подсохшие части растений. Удобрения и полив помогут улучшить сопротивляемость растений к вредителям. Следите за влажностью почвы, так как некоторые вредители предпочитают засушливые условия.

Профилактика

Чтобы избежать появления муравьев в будущем, можно предпринять следующие меры предосторожности:

Регулярно осматривайте свои пионы на наличие вредителей.

Рассаживайте растения правильно: дайте пиону пространство для роста и хорошую вентиляцию.

Создайте благоприятные условия для естественных врагов тли: птицы и божьи коровки помогут контролировать численность тли.

Муравьи могут стать серьёзной проблемой для пиона, но с помощью правильных методов борьбы и профилактики вы сможете защитить свои красивые цветы от вредителей. Напоминаем, что важно не только устранить проблему, но и поддерживать здоровье растений, чтобы они радовали вас своим красивым цветением!