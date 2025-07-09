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Компост работает не всегда: один трюк решает, станет он удобрением или помойкой

Эксперты назвали ошибки, которые портят компост и замедляют перегнивание
3:59
Садоводство

Компост — настоящая золотая жила для сада. Благодаря ему можно утилизировать садовые и кухонные отходы, не вывозить их и не выбрасывать, а возвращать обратно в почву в виде ценного удобрения. Но чтобы получить качественный компост, недостаточно просто сложить всё в кучу. Здесь есть свои тонкости.

Компостная яма
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Компостная яма

Где лучше размещать компост

Самый простой способ — организовать кучу в дальнем углу участка. Но есть и более аккуратные решения. Например, деревянная опалубка помогает держать компост в порядке и предотвращает его рассыпание.

Для небольших садов отлично подходят пластиковые компостеры. Они компактны, эстетичны и позволяют ускорить процесс разложения органики.

Как ухаживать за компостом

Ошибки при компостировании — частое дело, особенно у новичков. Чтобы избежать проблем и получить качественное удобрение, важно соблюдать несколько правил:

  • В каждый новый компост добавляйте немного старого. Это ускорит запуск процесса разложения.

  • Не складывайте компост слоями одного типа. Например, сплошной слой травы или листьев быстро начнёт гнить или пересыхать. Лучше чередовать влажные и сухие материалы: кухонные отходы, сорняки, опилки, сухие листья, остатки почвы.

  • Время от времени компост необходимо перемешивать. Делать это проще с открытой кучей, чем с пластиковым контейнером.

  • Следите за влажностью. Слишком сухой компост разлагается очень медленно.

Какой должна быть влажность

Идеальная среда для компостирования — слегка влажная. Влага поступает с сорняками, скошенной травой, очистками овощей. Но во время засухи или если в компост кладётся много сухого материала (листья, ветки, опилки), стоит полить кучу водой.

Герметичные пластиковые компостеры удерживают влагу лучше, но иногда и им требуется помощь — достаточно оставить их открытыми под дождём или добавить воду из шланга.

Чего нельзя добавлять в компост

Чтобы не испортить компост, важно знать, что категорически запрещено туда класть:

  • мясные и рыбные отходы;

  • жирную пищу;

  • остатки больных растений;

  • сорняки с семенами;

  • глянцевую бумагу, упаковку;

  • кости и крупные ветки.

Эти материалы не только тормозят процесс, но и могут привлечь вредителей или распространить болезни.

7 главных ошибок при компостировании

Вот чего точно стоит избегать:

  1. Слишком толстые слои одного типа материала.

  2. Отсутствие перемешивания.

  3. Избыточная сухость или, наоборот, переувлажнение.

  4. Добавление запрещённых отходов.

  5. Недостаток кислорода — не забывайте рыхлить.

  6. Установка компостера в слишком затенённом или влажном месте.

  7. Полное отсутствие старого компоста или земли в новой куче.

Компостирование — простой и полезный способ переработки органических отходов в ценное удобрение для сада. Чтобы компост получился качественным, важно соблюдать несколько правил:

  • Выбирайте правильное место или компостер, подходящий по размеру и условиям участка.

  • Чередуйте влажные (трава, очистки овощей) и сухие материалы (опилки, листья).

  • Не забывайте регулярно перемешивать компост для насыщения кислородом.

  • Поддерживайте оптимальную влажность — компост не должен быть ни слишком сухим, ни слишком мокрым.

  • Никогда не добавляйте в кучу мясные отходы, жиры, больные растения и сорняки с семенами.

Правильный уход за компостом обеспечит получение богатого перегноя, который улучшает структуру почвы, насыщает её питательными веществами и способствует высокому урожаю.

Уточнения

Компо́ст — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). Процесс образования компоста называют компостированием.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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