Почва трескается, листья сохнут: как спасти огород, когда жара выжигает всё

Когда жара становится невыносимой, растения на огороде испытывают настоящий стресс. Почва пересыхает, листья вянут, рост замедляется. Особенно страдают овощи, которые любят тепло, но совершенно не переносят пересушенную землю. Правильный полив — ключ к хорошему урожаю, и у него есть свои хитрости.
Тёплые дни радуют садоводов, но если температура слишком высокая, почва быстро теряет влагу. В результате растения буквально задыхаются от жажды, начинают вянуть, сохнуть и останавливаются в росте. Особенно чувствительны к пересыханию плодоносящие культуры — томаты, огурцы, кабачки, патиссоны.
Правильное время для полива — утро или вечер. Днём вода испаряется слишком быстро и до корней просто не доходит. А вот в прохладное время она успевает впитаться и добраться до самого низа корневой системы.
Идеально подходит дождевая вода — она мягкая, без хлора и совершенно бесплатная. Если используете воду из колодца, обязательно дайте ей постоять и прогреться в бочке, прежде чем поливать грядки.
Ошибка новичков — это поверхностный полив. Они слегка смачивают почву сверху, думая, что этого достаточно. На самом деле вода должна проникать глубоко, до самих корней. Если поливать "для галочки", корневая система остаётся сухой, и растение страдает.
Некоторые культуры — например, салаты — требуют более частого, но менее обильного полива. А вот томаты, кабачки и огурцы лучше реагируют на редкий, но глубокий и насыщенный.
Отличный способ сократить испарение влаги — мульчирование. Можно использовать чёрную агроткань, сухую траву, солому. Мульча удерживает влагу в почве, защищает её от перегрева и препятствует росту сорняков.
Простой приём — формирование небольших лунок вокруг каждого растения. Тогда вода не будет растекаться в стороны, а будет проникать точно к корням.
Звучит странно, но после дождя полив может быть необходим. Часто осадки смачивают только верхний слой почвы, а вглубь влага не уходит. Проверьте землю — если сухо на глубине 5-10 см, смело беритесь за лейку.
Не забывайте рыхлить землю. Уплотнённая поверхность превращается в корку, с которой вода просто скатывается. Рыхлая почва, наоборот, быстро впитывает влагу и удерживает её дольше.
Если хотите сэкономить время и силы, установите систему капельного полива. Влага поступает прямо к корням, не затрагивая лишние участки. Это экономично и снижает риск грибковых заболеваний.
Слишком много воды — это тоже плохо. Особенно страдают от переувлажнения салаты, зелень и другие нежные культуры. Избыток влаги приводит к загниванию корней и развитию грибка.
По́чва - природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования. Почва состоит из почвенных горизонтов, образующих почвенный профиль, характеризуется плодородием.
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