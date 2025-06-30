Один стакан — и вредители в панике: как простое народное средство спасает малину от гибели

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание малины — дело приятное, но хлопотное. Одна из главных проблем — вредители, способные оставить вас без урожая. Особенно опасны жуки-долгоносики, которые наносят кустам огромный ущерб.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Малина

Химия — не выход

Не каждый готов обрабатывать кусты химикатами, особенно если ягоды идут на стол. К счастью, есть проверенное народное средство — обычная столовая горчица. Простая приправа, которая есть почти в каждом доме, отлично справляется с вредителями.

Как приготовить защитный раствор

Для приготовления средства понадобятся:

20 граммов порошковой горчицы,

10 литров тёплой воды.

Смесь нужно хорошо размешать и дать настояться около 12 часов. Раствор станет однородным и полностью готовым к использованию.

Правильная обработка — залог успеха

Готовый настой заливается в пульверизатор. Опрыскивание проводят тщательно, уделяя особое внимание местам, где ветки соединяются с почками — именно там прячутся вредители.

Горчичный настой создаёт на поверхности веток тонкую защитную плёнку с резким запахом, который надёжно отпугивает насекомых.

Когда и сколько раз обрабатывать

Первое опрыскивание проводят в момент распускания почек — это самый важный этап защиты. Повторную обработку рекомендуется провести через две недели. Такой двойной подход значительно снизит риск повреждения кустов.

Бонус: защита не только от долгоносиков

Горчичный настой помогает не только от жуков, но и избавляет кусты от различных червей, защищая растение комплексно.

Экологично, безопасно и эффективно — малина точно отблагодарит вас богатым урожаем.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

