Один стакан — и вредители в панике: как простое народное средство спасает малину от гибели

Выращивание малины — дело приятное, но хлопотное. Одна из главных проблем — вредители, способные оставить вас без урожая. Особенно опасны жуки-долгоносики, которые наносят кустам огромный ущерб.
Не каждый готов обрабатывать кусты химикатами, особенно если ягоды идут на стол. К счастью, есть проверенное народное средство — обычная столовая горчица. Простая приправа, которая есть почти в каждом доме, отлично справляется с вредителями.
Для приготовления средства понадобятся:
Смесь нужно хорошо размешать и дать настояться около 12 часов. Раствор станет однородным и полностью готовым к использованию.
Готовый настой заливается в пульверизатор. Опрыскивание проводят тщательно, уделяя особое внимание местам, где ветки соединяются с почками — именно там прячутся вредители.
Горчичный настой создаёт на поверхности веток тонкую защитную плёнку с резким запахом, который надёжно отпугивает насекомых.
Первое опрыскивание проводят в момент распускания почек — это самый важный этап защиты. Повторную обработку рекомендуется провести через две недели. Такой двойной подход значительно снизит риск повреждения кустов.
Горчичный настой помогает не только от жуков, но и избавляет кусты от различных червей, защищая растение комплексно.
Экологично, безопасно и эффективно — малина точно отблагодарит вас богатым урожаем.
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
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