Соседи надрываются, а вы просто используете этот хитрый способ посева моркови без мучений

2:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Посев моркови у многих вызывает раздражение. Мелкие семена сыплются как попало, а в итоге — то густо, то пусто. Но есть способ, который решит эту проблему раз и навсегда. И всё, что для него нужно — обычная бумага.

Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Свежая морковь

В чём подвох магазинных лент

Готовые семенные ленты, которые продаются в магазинах, часто не оправдывают ожиданий. Выбор сортов скудный, качество — сомнительное. Да и стоят они немало. Но на помощь приходит простое, гениальное и, главное, бюджетное решение.

Что понадобится

Всего три вещи:

рулон обычной туалетной бумаги,

немного муки,

вода.

Больше ничего. Даже специальные инструменты не нужны.

Как сделать идеальную посадочную ленту

Нарежьте бумагу на длинные полоски по размеру своих грядок. Приготовьте клей — достаточно смешать муку с водой до консистенции густой сметаны. Семена высыпьте в тарелку для удобства.

Теперь самое интересное. Макая кончик спички или зубочистки в клей, подцепите одно-два семечка и приклейте их к бумажной ленте. Закреплять по два семени — правильное решение: если одно не взойдёт, второе обязательно прорастёт.

Схема размещения

Лучше всего размещать семена в три параллельных ряда по всей длине ленты. Такая схема даёт идеально ровные всходы и облегчает уход за морковью.

Последние штрихи

Дайте лентам полностью высохнуть. После этого нарежьте их на отрезки под длину ваших грядок. Готовые ленты укладывайте в увлажнённые бороздки и присыпайте землёй.

Дальнейший уход ничем не отличается от обычного — полив, рыхление, прополка. Но есть огромный плюс: всходы будут ровными, без необходимости мучительного прореживания.

Почему стоит попробовать

Такой способ экономит время, силы и избавляет от самой неприятной части посева моркови. Попробуйте — и вряд ли когда-нибудь вернётесь к старому способу. Морковь взойдёт ровными, дружными рядами, словно по линейке.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

