Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стоял в планке 30 дней — результат шокировал даже опытных фитнес-экспертов
Соседи надрываются, а вы просто используете этот хитрый способ посева моркови без мучений
Гладите не там — и кошка вас возненавидит: вот какие места она действительно обожает
Сигналы из-подо льда: Антарктида передаёт загадочные импульсы, от которых мурашки по коже
Ногти как после маникюра — без лака и мастера: домашний план восстановления
Можно ли ежедневно есть икру: рекомендации по безопасным порциям для взрослых и детей
Российский уголь переживёт зелёную революцию? Его запасов хватит на 10 веков вперёд
Английские Карибы: пять островов, которые стоит посетить
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды

Свёкла снова в опасности: как струя воды превращается в смертельное оружие против тли

Садоводство

Каждый, кто выращивает свёклу, хотя бы раз сталкивался с неприятной проблемой — нашествием тли. Эти крошечные вредители оккупируют нежные листья, быстро размножаются и способны полностью лишить вас урожая. Однако бороться с ними можно без единой капли химии — и поможет в этом самый простой способ.

Свекла на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Свекла на грядке

Почему появляется тля

Тля обожает загущенные грядки, заросшие сорняками. Сорная трава создаёт идеальные укрытия и лишает культурные растения сил. Ослабленная свёкла становится легкой добычей для вредителей — она теряет способность сопротивляться атакам насекомых.

Секретное оружие — обычная вода

Простая вода способна нарушить привычный цикл жизни тли. Влажная среда мешает насекомым активно размножаться и закрепляться на растениях.

Главный метод — обработка свёклы сильной струёй из шланга. Направляйте воду на нижнюю часть листьев, именно там чаще всего прячется тля. Поток смывает вредителей с поверхности, не давая им шансов остаться на растении.

Почему метод работает

После обработки тля оказывается на земле и становится лёгкой добычей для муравьёв, которые с радостью избавят участок от большинства из них. Таким образом, природа сама помогает вам контролировать численность вредителей.

Однако стоит помнить: однократного полива недостаточно. Чтобы метод был эффективным, обработку нужно повторять регулярно, особенно на ранних стадиях заражения.

Важно не упустить момент

Лучший эффект достигается только при первых признаках появления тли. Если упустить момент, насекомые размножатся настолько, что простая вода уже не справится.

Вода плюс уход за грядками — идеальная формула

Водные процедуры работают особенно хорошо в сочетании с элементарным уходом за грядками: регулярной прополкой, удалением сорняков и разреживанием посадок. Без укромных уголков для тли и при постоянной обработке струёй воды шансы на спасение урожая возрастают многократно.

Иногда действительно самое надёжное средство течёт прямо из шланга — и этого достаточно, чтобы свёкла осталась здоровой без всякой химии.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Авто
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок Аудио 
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Газ
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2" Аудио 
Популярное
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta

Lada Vesta всё чаще оказывается на перепродаже сразу после обкатки. Причины — от высокой цены до неожиданных глюков электроники.

Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Азербайджан забыл, что победил в войне Армению, а не Россию Любовь Степушова Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны
Последние материалы
Английские Карибы: пять островов, которые стоит посетить
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды
Ваш фасад станет произведением искусства — если выбрать правильную дверь
Моторное масло на полке: как не пропустить срок и не навредить двигателю при следующей замене
Забудьте про зуд и насморк: вот идеальные питомцы для аллергиков
Ключ к проблемам: привычка, которая убивает стартер и приводит к дорогому ремонту
13 млн самозанятых: на сколько пополнился бюджет России
Йога, тайцзи и видеоигры: учёные открыли неожиданный способ прокачать мозг
Простой день на Санторини, который запомнится надолго: пляж с идеальной водой и вкусной едой
Океан хранил этот секрет всю историю: обнаружено 100 тысяч гор, которых нет на картах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.