Не огород, а крепость: как из трав создать живой забор от колорадского жука, мошек и слизней

Можно навсегда забыть о химии, если на участке поселить растения, которые сами справляются с вредителями. Их аромат и эфирные масла создают вокруг непроницаемую защиту. О таких природных телохранителях урожая стоит знать каждому.
Базилик отлично чувствует себя как на открытом воздухе, так и в горшках. Он не просто радует ароматом, но и отпугивает тлю, паутинного клеща и совок. Секрет — в эфирных маслах, которые создают невидимый барьер для вредных насекомых.
Лимонный аромат кошачьей мяты вызывает у вредителей настоящую панику. Насекомые теряют ориентацию и стараются обходить участок стороной. Особенно эффективно это растение защищает посадки томатов, перца и баклажанов.
Мелисса лекарственная — многолетний защитник, который справляется с нашествием тли, мух, муравьев и комаров. Лучше высаживать её вдоль дорожек или под деревьями. Однако стоит помнить, что растение быстро захватывает территорию. Контейнеры помогут держать её рост под контролем.
Её узнают по резкому камфорному запаху, который появляется, стоит только потереть листья. Колорадские жуки, клещи, тля и гусеницы моментально покидают участок. Пижма легко справляется с большинством вредителей, действуя как мощный натуральный инсектицид.
Быстро разрастающийся тимьян (он же чабрец) прекрасно защищает огород. Его не переносят комары, мошки, белокрылка и гусеницы капустницы. К тому же это растение укрывает почву плотным ковром, удерживая влагу и сдерживая рост сорняков.
Лемонграсс не только декоративен, но и чрезвычайно полезен. Его сильный цитрусовый аромат отпугивает мух, клещей, муравьев и белокрылку. В условиях умеренного климата его выращивают в контейнерах, чтобы в холодный сезон перенести в тепло. Летом горшки с лемонграссом можно разместить у террасы или веранды — это создаст эффективную защитную зону.
Розмарин славится не только кулинарными свойствами. Его эфирные масла действуют безотказно против комаров, слизней, капустной моли и морковных мух. В условиях средней полосы лучше выращивать его в горшках. Расположите розмарин в зоне отдыха — и вечер на даче станет гораздо приятнее.
Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.
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