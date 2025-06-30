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Не огород, а крепость: как из трав создать живой забор от колорадского жука, мошек и слизней

2:52
Садоводство

Можно навсегда забыть о химии, если на участке поселить растения, которые сами справляются с вредителями. Их аромат и эфирные масла создают вокруг непроницаемую защиту. О таких природных телохранителях урожая стоит знать каждому.

Пряные травы на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пряные травы на грядке

Базилик — быстрый защитник грядок

Базилик отлично чувствует себя как на открытом воздухе, так и в горшках. Он не просто радует ароматом, но и отпугивает тлю, паутинного клеща и совок. Секрет — в эфирных маслах, которые создают невидимый барьер для вредных насекомых.

Кошачья мята: запах, который пугает всех

Лимонный аромат кошачьей мяты вызывает у вредителей настоящую панику. Насекомые теряют ориентацию и стараются обходить участок стороной. Особенно эффективно это растение защищает посадки томатов, перца и баклажанов.

Мелисса — надежный страж сада

Мелисса лекарственная — многолетний защитник, который справляется с нашествием тли, мух, муравьев и комаров. Лучше высаживать её вдоль дорожек или под деревьями. Однако стоит помнить, что растение быстро захватывает территорию. Контейнеры помогут держать её рост под контролем.

Пижма — природный инсектицид

Её узнают по резкому камфорному запаху, который появляется, стоит только потереть листья. Колорадские жуки, клещи, тля и гусеницы моментально покидают участок. Пижма легко справляется с большинством вредителей, действуя как мощный натуральный инсектицид.

Тимьян — ароматная защита

Быстро разрастающийся тимьян (он же чабрец) прекрасно защищает огород. Его не переносят комары, мошки, белокрылка и гусеницы капустницы. К тому же это растение укрывает почву плотным ковром, удерживая влагу и сдерживая рост сорняков.

Лемонграсс — цитрусовый барьер для насекомых

Лемонграсс не только декоративен, но и чрезвычайно полезен. Его сильный цитрусовый аромат отпугивает мух, клещей, муравьев и белокрылку. В условиях умеренного климата его выращивают в контейнерах, чтобы в холодный сезон перенести в тепло. Летом горшки с лемонграссом можно разместить у террасы или веранды — это создаст эффективную защитную зону.

Розмарин — враг слизней и комаров

Розмарин славится не только кулинарными свойствами. Его эфирные масла действуют безотказно против комаров, слизней, капустной моли и морковных мух. В условиях средней полосы лучше выращивать его в горшках. Расположите розмарин в зоне отдыха — и вечер на даче станет гораздо приятнее.

Уточнения

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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