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Кошачье лицо на помидорах: неожиданное явление, которое разрушает урожай — спасаемся

2:28
Садоводство

Вам когда-нибудь приходилось сталкиваться с так называемым "кошачьим лицом" на томатах? Это неприятное явление, когда на плодах появляются глубокие выемки и шрамы, напоминающие следы от когтей. Внешне такие повреждения выглядят как шрамы и часто образуются на нижней части помидора, оставляя плоды непригодными для продажи, хотя они остаются съедобными. Причина этого кроется не в болезнях или вредителях, а в физиологических нарушениях, связанных с неблагоприятными условиями роста.

Томат
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Томат

Почему появляется кошачье лицо

Кошачье лицо чаще всего возникает у крупноплодных сортов помидоров, особенно в начале сезона, когда первые всходы подвергаются неблагоприятным условиям. Самая частая причина — это резкие колебания температуры. Когда после посадки наступает похолодание или неожиданный теплый период, растения испытывают стресс, что и вызывает деформации.

Кроме того, избыточное количество азотных удобрений также может быть причиной. Это приводит к ускоренному росту, который, в свою очередь, разрывает ткани плодов. Не исключено, что генетика сорта играет важную роль, так как старые крупноплодные сорта помидоров особенно чувствительны к таким изменениям.

Как предотвратить кошачье лицо на помидорах

  • Не спешите с посадкой — дождитесь стабильного повышения температуры, чтобы не подвергать растения риску из-за холодных ночей.
  • Регулярный и правильный полив — избегайте скачков в увлажнении, так как это вызывает стресс у растений и может привести к деформациям плодов.
  • Сбалансированные удобрения — избегайте излишков азота, особенно на начальных стадиях роста. Лучше всего использовать удобрения с микроэлементами, которые способствуют здоровому развитию.
  • Выбор сорта — выбирайте такие сорта, которые менее склонны к этому явлению, особенно если вы выращиваете помидоры в теплице.
  • Тщательно следите за температурным режимом, особенно в период цветения и завязывания плодов.

Помимо этих простых мер, важно помнить, что кошачья морда — это не болезнь, а результат неподходящих условий и неправильного ухода. Следуя этим рекомендациям, можно снизить вероятность появления этого неприятного явления и обеспечить здоровое развитие растений.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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