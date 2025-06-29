Кошачье лицо на помидорах: неожиданное явление, которое разрушает урожай — спасаемся

Вам когда-нибудь приходилось сталкиваться с так называемым "кошачьим лицом" на томатах? Это неприятное явление, когда на плодах появляются глубокие выемки и шрамы, напоминающие следы от когтей. Внешне такие повреждения выглядят как шрамы и часто образуются на нижней части помидора, оставляя плоды непригодными для продажи, хотя они остаются съедобными. Причина этого кроется не в болезнях или вредителях, а в физиологических нарушениях, связанных с неблагоприятными условиями роста.
Кошачье лицо чаще всего возникает у крупноплодных сортов помидоров, особенно в начале сезона, когда первые всходы подвергаются неблагоприятным условиям. Самая частая причина — это резкие колебания температуры. Когда после посадки наступает похолодание или неожиданный теплый период, растения испытывают стресс, что и вызывает деформации.
Кроме того, избыточное количество азотных удобрений также может быть причиной. Это приводит к ускоренному росту, который, в свою очередь, разрывает ткани плодов. Не исключено, что генетика сорта играет важную роль, так как старые крупноплодные сорта помидоров особенно чувствительны к таким изменениям.
Помимо этих простых мер, важно помнить, что кошачья морда — это не болезнь, а результат неподходящих условий и неправильного ухода. Следуя этим рекомендациям, можно снизить вероятность появления этого неприятного явления и обеспечить здоровое развитие растений.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.