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Незаменимый помощник в вашем саду: как правильно хранить шланг для полива и избежать повреждений

3:18
Садоводство » Советы

Хранение шланга для полива огорода — это важная задача, которая напрямую влияет на его долговечность и удобство использования. Неправильное хранение может привести к повреждениям и запутыванию шланга, а также неэффективности во время полива. 

садовый шланг
Фото: Wikipedia by Hyena, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
садовый шланг

Использование специальных катушек и держателей

Одним из наиболее удобных способов хранения шланга является использование специальных катушек и держателей:

  • Катушки для шланга: существуют различные модели катушек — от переносных до настенных. Переносные катушки можно разместить в любом месте, тогда как настенные модели позволяют сэкономить место и всегда держать шланг под рукой.
  • Держатели: если у вас есть шланг небольшой длины, можно использовать специальные держатели, которые крепятся к стене сарая или забору. Это позволяет удобно крепить шланг, сохранять порядок и предотвращать его запутывание.

Петельное складывание

Если специального оборудования для хранения шланга у вас нет, можно использовать более простой метод — петельное складывание:

  • Создание петель: складывайте шланг в виде петель, укладывая его на ровной поверхности или на земле. Убедитесь, что каждая петля не слишком тугая, чтобы избежать повреждения шланга, особенно в местах изгиба.
  • Фиксация: чтобы предотвратить расползание петель, вы можете использовать обыкновенные веревки, резинки или даже специальные зажимы. Это позволит держать шланг в аккуратном состоянии.

Хранение в защищённом месте

Важно сохранять шланг в защищенном месте, чтобы избежать повреждений:

  • Избегайте солнечного света: если шланг долго будет находиться на солнце, он может потерять свою эластичность и со временем треснуть. Выбирайте темное или защищенное место для хранения, например, в сарае, подвале или на веранде.
  • Очистка перед хранением: перед тем как убрать шланг на хранение, тщательно промойте его от загрязнений и остатков удобрений, если использовали его для полива растений. Это поможет избежать образования плесени и нежелательных запахов.

Установка на платформу или подставку

Если у вас много шлангов или вы используете их регулярно, удобным решением будет установка шлангов на специальные подставки или платформы:

  • Подставки: используйте деревянные или металлические подставки. Они могут быть стационарными или переносными, в зависимости от ваших нужд. Это предотвратит соприкосновение шланга с землей, что может снизить риск его повреждения.
  • Полочные системы: если у вас есть несколько шлангов, рассмотрите возможность установки полочной системы для хранения. Это поможет организовать пространство и быстро находить нужный шланг.

Правильное хранение шланга для полива огорода поможет продлить его срок службы и обеспечит удобство в использовании. Используя специальные катушки, петлеобразное складывание, защищенные места для хранения и подставки, вы сможете сохранить свой шланг в идеальном состоянии. Надлежащий уход за шлангом не только сэкономит ваши средства, но и сделает процесс полива более приятным и эффективным.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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