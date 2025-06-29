Как простые корма помогут вашим курочкам нестись как никогда раньше

2:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кормление курочек — ключевой аспект, влияющий на их здоровье и, как следствие, на яйценоскость. Правильное питание помогает не только поддерживать общее состояние птицы, но и способствует улучшению качества яиц. Мы рассмотрим три полезных корма для курочек, которые помогут повысить их яйценоскость.

Фото: commons.wikimedia.org by Ryu4000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Вольер с курами на ферме

Зелёные кормовые смеси

Зелень — это важный источник витаминов и минералов, необходимых для здоровья кур. Включение свежей зелени в рацион может значительно повысить яйценоскость.

Что можно использовать:

Шпинат: богат витаминами A и C, улучшает обмен веществ.

Крапива: укрепляет иммунитет и является источником белка.

Люцерна: отличный источник кальция и белка, что крайне важно для формирования скорлупы яиц.

Как готовить:

Собранную зелень мелко нарезают и добавляют в основной корм. Зелень можно также подавать в отдельной миске для свободного доступа.

Кормовые смеси с добавками кальция

Кальций — один из ключевых элементов, необходимых для формирования крепкой скорлупы. Недостаток этого минерала может привести к снижению яйценоскости.

Что можно использовать:

Костная мука: богатый источник кальция и фосфора.

Яичная скорлупа: перемолотая скорлупа от яиц содержит много кальция и может быть добавлена в корм.

Как готовить:

Смешайте основную кормовую смесь с 5-10% кальциевых добавок. Это обеспечит курочек необходимыми минералами для повышения яйценоскости.

Корм с высоким содержанием белка

Белок важен для роста и здоровья кур, а также для формирования яиц. Он способствует улучшению обмена веществ и повышению яйценоскости.

Что можно использовать:

Сои: один из самых богатых источников растительного белка.

Творог: отличный источник легко усваиваемого белка и кальция.

Рыбная мука: очень богатый источник белка и полезных жиров.

Как готовить:

Смешивайте в равных пропорциях основную кормовую смесь с добавками белка. Например, 25% сои или творога на 75% основного корма — отличное соотношение для повышения белкового рациона.

Правильное питание играет ключевую роль в поддержании здоровья кур и повышении их яйценоскости. Включение зеленых кормовых смесей, добавление кальция и использование кормов с высоким содержанием белка поможет вашим курочкам не только лучше нестись, но и чувствовать себя более энергичными и счастливыми. Следуя этим рекомендациям, вы сможете наслаждаться богатым и качественным урожаем яиц. Удачного вам содержания птицы!