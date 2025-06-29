Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Евро под запретом? Сербский Alta Banka перестал обслуживать граждан России и Белоруссии
Заправил улучшенным — получил разочарование: почему чудо-бензин на АЗС не оправдывает ожиданий
Италия теряет терпение: новые ограничения для туристов, которые вас удивят
Переводите будильник несколько раз за утро? Вы не замечаете, но вот как ваше тело страдает от этого
Загадки Меркурия: Земля хранит куски самой близкой к Солнцу планеты
Серьёзный урок для его души: Катя Лель рассказала, что чувствует своего бывшего мужа между мирами
Не допускайте эти 11 ошибок в уходе за автомобилем — спасите деньги и время
Секонд-хенды снова в моде: почему даже стилисты выбирают одежду с историей
Бананы перед сном, после тренировки и не только: когда есть для максимальной пользы

Как простые корма помогут вашим курочкам нестись как никогда раньше

2:56
Садоводство

Кормление курочек — ключевой аспект, влияющий на их здоровье и, как следствие, на яйценоскость. Правильное питание помогает не только поддерживать общее состояние птицы, но и способствует улучшению качества яиц. Мы рассмотрим три полезных корма для курочек, которые помогут повысить их яйценоскость.

Вольер с курами на ферме
Фото: commons.wikimedia.org by Ryu4000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вольер с курами на ферме

Зелёные кормовые смеси

Зелень — это важный источник витаминов и минералов, необходимых для здоровья кур. Включение свежей зелени в рацион может значительно повысить яйценоскость.

Что можно использовать:

  • Шпинат: богат витаминами A и C, улучшает обмен веществ.
  • Крапива: укрепляет иммунитет и является источником белка.
  • Люцерна: отличный источник кальция и белка, что крайне важно для формирования скорлупы яиц.

Как готовить:
Собранную зелень мелко нарезают и добавляют в основной корм. Зелень можно также подавать в отдельной миске для свободного доступа.

Кормовые смеси с добавками кальция

Кальций — один из ключевых элементов, необходимых для формирования крепкой скорлупы. Недостаток этого минерала может привести к снижению яйценоскости.

Что можно использовать:

  • Костная мука: богатый источник кальция и фосфора.
  • Яичная скорлупа: перемолотая скорлупа от яиц содержит много кальция и может быть добавлена в корм.

Как готовить:
Смешайте основную кормовую смесь с 5-10% кальциевых добавок. Это обеспечит курочек необходимыми минералами для повышения яйценоскости.

Корм с высоким содержанием белка

Белок важен для роста и здоровья кур, а также для формирования яиц. Он способствует улучшению обмена веществ и повышению яйценоскости.

Что можно использовать:

  • Сои: один из самых богатых источников растительного белка.
  • Творог: отличный источник легко усваиваемого белка и кальция.
  • Рыбная мука: очень богатый источник белка и полезных жиров.

Как готовить:
Смешивайте в равных пропорциях основную кормовую смесь с добавками белка. Например, 25% сои или творога на 75% основного корма — отличное соотношение для повышения белкового рациона.

Правильное питание играет ключевую роль в поддержании здоровья кур и повышении их яйценоскости. Включение зеленых кормовых смесей, добавление кальция и использование кормов с высоким содержанием белка поможет вашим курочкам не только лучше нестись, но и чувствовать себя более энергичными и счастливыми. Следуя этим рекомендациям, вы сможете наслаждаться богатым и качественным урожаем яиц. Удачного вам содержания птицы!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Кольцо за миллионы, венчание, завтраки на Патриарших: что известно о предстоящей свадьбе Муцениеце и Дранги
Шоу-бизнес
Кольцо за миллионы, венчание, завтраки на Патриарших: что известно о предстоящей свадьбе Муцениеце и Дранги Аудио 
Щуп не врёт: как правильно определять уровень масла
Авто
Щуп не врёт: как правильно определять уровень масла Аудио 
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу
Домашние животные
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу Аудио 
Популярное
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta

Lada Vesta всё чаще оказывается на перепродаже сразу после обкатки. Причины — от высокой цены до неожиданных глюков электроники.

Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Азербайджан забыл, что победил в войне Армению, а не Россию Любовь Степушова Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Невеста из Венеции: Лорен Санчес Безос раскрыла детали своей сказочной свадьбы
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Ледяной гигант на краю Солнечной системы: появились новые данные о комете диаметром 217 км
Ледяной гигант на краю Солнечной системы: появились новые данные о комете диаметром 217 км
Последние материалы
Не допускайте эти 11 ошибок в уходе за автомобилем — спасите деньги и время
Секонд-хенды снова в моде: почему даже стилисты выбирают одежду с историей
Как простые корма помогут вашим курочкам нестись как никогда раньше
Бананы перед сном, после тренировки и не только: когда есть для максимальной пользы
Этот укус может убить питомца за пару минут: как распознать угрозу в саду
Разгадка медленного роста кукурузы: распространённые проблемы и их решение
Разорванная подушка и порванные обои: питомец пытается сказать вам
Выбор, за который не стыдно: 5 машин до 600 тысяч, которые ездят, а не ломаются
Как сделать чебуреки, которые заставят забыть про уличные
Спите неправильно? Эта ошибка мешает вашему телу восстановиться
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.