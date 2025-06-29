Как простые корма помогут вашим курочкам нестись как никогда раньше

Кормление курочек — ключевой аспект, влияющий на их здоровье и, как следствие, на яйценоскость. Правильное питание помогает не только поддерживать общее состояние птицы, но и способствует улучшению качества яиц. Мы рассмотрим три полезных корма для курочек, которые помогут повысить их яйценоскость.
Зелень — это важный источник витаминов и минералов, необходимых для здоровья кур. Включение свежей зелени в рацион может значительно повысить яйценоскость.
Что можно использовать:
Как готовить:
Собранную зелень мелко нарезают и добавляют в основной корм. Зелень можно также подавать в отдельной миске для свободного доступа.
Кальций — один из ключевых элементов, необходимых для формирования крепкой скорлупы. Недостаток этого минерала может привести к снижению яйценоскости.
Что можно использовать:
Как готовить:
Смешайте основную кормовую смесь с 5-10% кальциевых добавок. Это обеспечит курочек необходимыми минералами для повышения яйценоскости.
Белок важен для роста и здоровья кур, а также для формирования яиц. Он способствует улучшению обмена веществ и повышению яйценоскости.
Что можно использовать:
Как готовить:
Смешивайте в равных пропорциях основную кормовую смесь с добавками белка. Например, 25% сои или творога на 75% основного корма — отличное соотношение для повышения белкового рациона.
Правильное питание играет ключевую роль в поддержании здоровья кур и повышении их яйценоскости. Включение зеленых кормовых смесей, добавление кальция и использование кормов с высоким содержанием белка поможет вашим курочкам не только лучше нестись, но и чувствовать себя более энергичными и счастливыми. Следуя этим рекомендациям, вы сможете наслаждаться богатым и качественным урожаем яиц. Удачного вам содержания птицы!
Lada Vesta всё чаще оказывается на перепродаже сразу после обкатки. Причины — от высокой цены до неожиданных глюков электроники.