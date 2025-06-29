Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диснейленд празднует юбилей: какие сюрпризы ждут гостей и какие аттракционы будут недоступны этим летом
Спасаемся от жары: банановое мороженое, которое готовится за считанные минуты — два простых рецепта
Евро под запретом? Сербский Alta Banka перестал обслуживать граждан России и Белоруссии
Заправил улучшенным — получил разочарование: почему чудо-бензин на АЗС не оправдывает ожиданий
Италия теряет терпение: новые ограничения для туристов, которые вас удивят
Переводите будильник несколько раз за утро? Вы не замечаете, но вот как ваше тело страдает от этого
Загадки Меркурия: Земля хранит куски самой близкой к Солнцу планеты
Серьёзный урок для его души: Катя Лель рассказала, что чувствует своего бывшего мужа между мирами
Не допускайте эти 11 ошибок в уходе за автомобилем — спасите деньги и время

Разгадка медленного роста кукурузы: распространённые проблемы и их решение

3:44
Садоводство » Советы

Кукуруза — это популярная культура, которая требует особого внимания на всех этапах роста. Если вы заметили, что ваши растения развиваются медленно или не выглядят здоровыми, не отчаивайтесь! Расскажем основные причины плохого роста кукурузы и дадим рекомендации по улучшению ситуации.

кукуруза
Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
кукуруза

Неподходящие условия для роста

Одной из главных причин медленного роста кукурузы могут быть неподходящие условия:

  • Температура: кукуруза — теплолюбивая культура, и ей необходима температура не ниже 10 °C для прорастания. Если ваши растения медленно растут, может быть, они подверглись воздействию низких температур. Убедитесь, что растения находятся в теплых условиях, особенно в начале вегетационного периода.
  • Свет: кукуруза требует много солнечного света (минимум 6-8 часов в день). Если растения растут в тени, это может негативно повлиять на их развитие.

Качество почвы

Еще одной важной причиной плохого роста кукурузы является недостаток питательных веществ в почве:

  • Необходимые элементы: кукуруза нуждается в достаточном количестве азота, фосфора и калия. Проверьте уровень питательных веществ в почве, используя тесты. Если они низкие, внесите комплексные удобрения или органические добавки.
  • Кислотность почвы: кукуруза предпочитает нейтральную или слегка кислую почву (pH 6-6,8). Если почва слишком кислая или щелочная, это может мешать усвоению питательных веществ.

Полив

Подходящий режим полива также важен для здоровья кукурузы:

  • Недостаток влаги: кукуруза нуждается в регулярном и достаточном поливе, особенно в период цветения и формирования початков. Убедитесь, что растения не испытывают засуху.
  • Избыток воды: перелив может привести к загниванию корней, что также негативно сказывается на росте. Убедитесь, что почва хорошо дренируется и не задерживает избыточную влагу.

Вредители и болезни

Кукуруза может подвергаться воздействию различных вредителей и болезней, которые замедляют её рост:

  • Вредители: тля, кукурузный долгоносик и другие насекомые могут нанести вред растениям. Регулярно осматривайте кусты на наличие вредителей и применяйте инсектициды при необходимости.
  • Болезни: грибковые инфекции, такие как фузариоз или мучнистая роса, могут ослабить растения. Используйте фунгициды, чтобы бороться с заболеваниями, и соблюдайте севооборот, чтобы предотвратить их повторное появление.

Неправильная технология посева

Ошибки, допущенные на этапе посева, также могут повлиять на рост кукурузы:

  • Плотность посева: если кукуруза посеяна слишком густо, это может замедлить её рост. Убедитесь, что между растениями достаточно пространства для нормального развития.
  • Глубина посева: семена кукурузы должны быть посеяны на глубину 5-7 см. Если глубина неправильная, это может повлиять на прорастание и здоровье растений.

Если ваша кукуруза растёт плохо, не отчаивайтесь. Проанализируйте условия её выращивания и обратите внимание на возможные проблемы, такие как неподходящая температура, качество почвы, режим полива, наличие вредителей и болезни, а также правильность технологии посева. Скорректировав уход за растениями, вы сможете улучшить их состояние и добиться хорошего урожая.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Кольцо за миллионы, венчание, завтраки на Патриарших: что известно о предстоящей свадьбе Муцениеце и Дранги
Шоу-бизнес
Кольцо за миллионы, венчание, завтраки на Патриарших: что известно о предстоящей свадьбе Муцениеце и Дранги Аудио 
Невеста из Венеции: Лорен Санчес Безос раскрыла детали своей сказочной свадьбы
Зарубежный
Невеста из Венеции: Лорен Санчес Безос раскрыла детали своей сказочной свадьбы Аудио 
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Домашние животные
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр Аудио 
Популярное
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta

Lada Vesta всё чаще оказывается на перепродаже сразу после обкатки. Причины — от высокой цены до неожиданных глюков электроники.

Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Азербайджан забыл, что победил в войне Армению, а не Россию Любовь Степушова Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Невеста из Венеции: Лорен Санчес Безос раскрыла детали своей сказочной свадьбы
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Ледяной гигант на краю Солнечной системы: появились новые данные о комете диаметром 217 км
Ледяной гигант на краю Солнечной системы: появились новые данные о комете диаметром 217 км
Последние материалы
Не допускайте эти 11 ошибок в уходе за автомобилем — спасите деньги и время
Секонд-хенды снова в моде: почему даже стилисты выбирают одежду с историей
Как простые корма помогут вашим курочкам нестись как никогда раньше
Бананы перед сном, после тренировки и не только: когда есть для максимальной пользы
Этот укус может убить питомца за пару минут: как распознать угрозу в саду
Разгадка медленного роста кукурузы: распространённые проблемы и их решение
Разорванная подушка и порванные обои: питомец пытается сказать вам
Выбор, за который не стыдно: 5 машин до 600 тысяч, которые ездят, а не ломаются
Как сделать чебуреки, которые заставят забыть про уличные
Спите неправильно? Эта ошибка мешает вашему телу восстановиться
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.