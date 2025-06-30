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Эти советы помогут вырастить огромные и сладкие арбузы

3:10
Садоводство » Советы

Арбузы — это неотъемлемая часть летнего отдыха, и вырастить крупные и сладкие плоды — заарбузыдача, которая может быть не только интересной, но и вполне осуществимой. 

Арбузы
Фото: commons.wikimedia.org by فارس البلغم, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Арбузы

Выбор сорта

Правильный выбор сорта арбуза — это первый шаг к хорошему урожаю. Рекомендуемые сорта для средней полосы России:

  • Скороспелые: "Сибиряк", "Зефир", "Сатурн".
  • Среднеспелые: "Кримсон Свит", "Сладкий Боб", "Русский".
  • Позднеспелые: "Голден Супер", "Ультра сладкий".

Важно выбирать сорта, адаптированные к вашему региону, чтобы гарантировать хорошую урожайность.

Подготовка почвы

Арбузы предпочитают легкие, хорошо дренированные почвы с нейтральным pH (6-7). Рекомендации по подготовке:

  • Копка: перекопайте участок осенью, добавив компост или перегной для улучшения структуры почвы.
  • Удобрение: используйте комплексные удобрения с высоким содержанием калия и фосфора.

Посев семян

Выращивание арбузов начинается с посева семян. Существуют два основных способа:

  • Прямой посев в грунт: посейте семена в открытый грунт в конце мая — начале июня, когда почва прогреется до 15 °C. Заглубите семена на 3-4 см, оставляя расстояние около 1 метра между ними.
  • Рассада: посейте семена в отдельные контейнеры в начале мая, а через 2-3 недели пересадите рассаду в грунт. Это ускорит процесс роста.

Уход за растениями

После появления всходов важно обеспечивать за ними правильный уход:

  • Полив: регулярный полив необходим, особенно в период роста и плодоношения. Поливайте растения 1-2 раза в неделю, сохраняя почву влажной, но не переувлажненной.
  • Мульчирование: используйте мульчу (солому, торф) для сохранения влаги и предотвращения роста сорняков.
  • Опора: для крупных сортов может потребоваться установка опор, чтобы плоды не касались земли.

Удобрение

Правильное удобрение — залог успешного роста арбузов:

  • На этапе роста: используйте комплексные удобрения с высоким содержанием азота, такие как аммиачная селитра.
  • Во время цветения и плодоношения: увеличьте количество калийных и фосфорных удобрений, чтобы улучшить сладость и размер плодов.

Защита от вредителей и болезней

Регулярно проверяйте растения на наличие вредителей (тли, паутинного клеща) и заболеваний (мучнистая роса, корневая гниль). При необходимости используйте безопасные инсектициды и фунгициды согласно инструкциям.

Сбор урожая

Знайте, когда собирать арбузы:

  • Цвет кожицы должен стать темнее.
  • При постукивании по плодам должен слышаться глухой звук.
  • На дне плода должно появиться светлое "пятно касания", которое указывает на то, что арбуз соприкасался с почвой.
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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