Как цвет листвы огурцов расскажет о дефиците питательных веществ

2:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Успешное выращивание огурцов требует внимания к состоянию растений. Листья огурцов могут сигнализировать о нехватке питательных веществ, недостатке влаги или наличии заболеваний. В этой статье мы расскажем, как по изменению внешнего вида листьев огурцов определить, чего именно не хватает растениям.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Паутинный клещ на листьях огурца

Желтеющие листья

Не хватает азота.

Если старые листья желтеют, а новые остаются зелеными, вероятно, растению не хватает азота. Этот элемент важен для образования хлорофилла и общего роста растения.

Решение:

Внесите удобрения на основе азота, такие как мочевина или аммиачная селитра.

Листья с жёлтым ободком

Не хватает калия.

Если по краям листьев появляются желтые отмершие участки, это может указывать на нехватку калия, который важен для водного баланса и формирования плодов.

Решение:

Внесите калийные удобрения, такие как хлористый калий или древесную золу.

Листья с жёлтыми пятнами

Не хватает магния.

Если листья начинают желтеть, а между жилками образуются четкие желтые пятна, это признак нехватки магния. Этот элемент необходим для фотосинтеза и других физиологических процессов.

Решение:

Используйте магниевые удобрения, например, сульфат магния.

Скрученные или бледные листья

Не хватает железа.

Если молодые листья бледнеют с желтыми прожилками и деформируются, возможно, это нехватка железа, которая часто происходит при высоком pH почвы.

Решение:

Применяйте хелат железа или удобрения с высоким содержанием этого микроэлемента.

Обесцвеченные участки на листьях

Не хватает цинка.

Если на молодых листьях появляются бледные или мертвые пятна, это может сигнализировать о нехватке цинка, который важен для роста клеток и формирования гормонов.

Решение:

Используйте удобрения, содержащие цинк или препараты с микроэлементами.

Сморщенные и мелкие листья

Не хватает влаги.

Если листья выглядят сморщенными и хрупкими, возможно, это признак недостатка воды. Огурцы требуют регулярного полива, особенно в жаркую погоду.

Решение:

Убедитесь, что растения получают достаточное количество влаги, особенно в период цветения и плодоношения.

Регулярное наблюдение за листьями огурцов поможет вам понять их потребности и своевременно реагировать. Каждый признак является сигналом, который подсказывает, что растению может не хватать. Обеспечив сбалансированное удобрение и правильный уход, вы сможете достичь хорошего урожая и здоровья ваших огурцов.