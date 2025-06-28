Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пить пробиотики с антибиотиками — полезно или опасно? Разбираемся без мифов
Выглядеть на миллион даже после трёх совещаний: чем спасти лицо, волосы и руки в условиях офиса
Ни мисок, ни венчиков — только ложка и 15 минут: ванильное печенье из базовых ингредиентов
Одна лампочка — миллион проблем: где прячется подвох и что не так с заменой ламп в фарах
Простой способ продлить жизнь любимцу — мойте посуду правильно
Осторожно, антистиль! Брюки, которые противопоказаны женщинам элегантного возраста 60+
Воссоединение под звуки истории: как Ронни О'Салливан и Лейла Руасс стали мужем и женой
От охоты до ритуалов: как бумеранг из бивня мамонта изменил археологию
Тихий рай на Лигурийском побережье: итальянская деревушка, в которую невозможно не влюбиться

Гортензии в июле начнут цвести, как сумасшедшие: главное — подлить это средство дважды в месяц

2:42
Садоводство

Хотите, чтобы гортензии стали настоящей гордостью вашего сада? Секрет в правильном и своевременном уходе — особенно в летние месяцы, когда растение тратит много энергии на формирование бутонов и продолжительное цветение. Чтобы цветы были крупными, яркими и долго радовали глаз, летом гортензии нуждаются в регулярной подпитке.

Гортензия
Фото: Own work by Agnieszka Kwiecień, Nova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гортензия

Когда и как подкармливать гортензии

Первая подкормка требуется не сразу после посадки, а только спустя два года. До этого растению вполне достаточно питательных веществ из правильно подготовленной посадочной ямы. А вот позже — особенно летом — уже без подкормок не обойтись.

Идеальная схема — подкармливать гортензию каждые две недели, чередуя органику с минеральными удобрениями.

Минеральные удобрения: что выбрать

Гортензия особенно хорошо отзывается на удобрения с содержанием фосфора и калия. Подойдут, например:

  • суперфосфат,

  • сернокислый калий,

  • нитроаммофоска.

Азотные добавки нужны только в начале лета — до середины июля. Потом важно сократить количество азота, чтобы побеги не росли слишком активно и успели окрепнуть к осени.

Народные средства, которые работают

Для тех, кто предпочитает натуральные варианты, есть несколько проверенных рецептов:

  • Кисломолочные продукты. Простокваша, кефир или сыворотка, разбавленные с водой в пропорции 1:1, помогают подкислить почву — гортензии это очень нравится.

  • Настой хлеба. Черный хлеб замачивается в воде (1:1), оставляется на сутки, а затем используется как питательная жидкость для полива.

  • Дрожжи и сахар. Отличная подкормка в период бутонизации: пол-ложки сухих дрожжей и три ложки сахара растворяются в стакане тёплой воды. Когда появится пена, смесь разводится в 10 литрах воды.

  • Раствор марганцовки. В июле слабо-розовый раствор укрепит корневую систему и побеги, а также поможет в профилактике болезней.

Подкормки по месяцам: краткий план

  • Июнь: начните с комплексных удобрений с упором на азот — это поддержит активный рост. Но не затягивайте с ними дольше середины месяца.

  • Конец июня — июль: переходим на фосфорно-калийные составы.

  • Август: по окончании цветения используйте суперфосфат и сульфат калия — это поможет растению подготовиться к зиме.

Соблюдая эту несложную схему, вы сделаете всё возможное для того, чтобы гортензия цвела пышно, ярко и долго.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Акула чует кровь за километры — правда или киношный обман? Наука поставила точку
Домашние животные
Акула чует кровь за километры — правда или киношный обман? Наука поставила точку Аудио 
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Домашние животные
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека Аудио 
Популярное
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени

На стыке тающего севера и исчезающих лесов родился зверь, которого никто не ждал. Его появление — сигнал. Но чего именно?

Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Этот способ кормления сделает кошку счастливее — и ветеринар подтвердит
То, что нашли в желудке марлина, перевернуло представления об океане и его законах
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Последние материалы
Пить пробиотики с антибиотиками — полезно или опасно? Разбираемся без мифов
Выглядеть на миллион даже после трёх совещаний: чем спасти лицо, волосы и руки в условиях офиса
Гортензии в июле начнут цвести, как сумасшедшие: главное — подлить это средство дважды в месяц
Ни мисок, ни венчиков — только ложка и 15 минут: ванильное печенье из базовых ингредиентов
Одна лампочка — миллион проблем: где прячется подвох и что не так с заменой ламп в фарах
Простой способ продлить жизнь любимцу — мойте посуду правильно
Осторожно, антистиль! Брюки, которые противопоказаны женщинам элегантного возраста 60+
Воссоединение под звуки истории: как Ронни О'Салливан и Лейла Руасс стали мужем и женой
От охоты до ритуалов: как бумеранг из бивня мамонта изменил археологию
Тихий рай на Лигурийском побережье: итальянская деревушка, в которую невозможно не влюбиться
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.