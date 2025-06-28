Гортензии в июле начнут цвести, как сумасшедшие: главное — подлить это средство дважды в месяц

Хотите, чтобы гортензии стали настоящей гордостью вашего сада? Секрет в правильном и своевременном уходе — особенно в летние месяцы, когда растение тратит много энергии на формирование бутонов и продолжительное цветение. Чтобы цветы были крупными, яркими и долго радовали глаз, летом гортензии нуждаются в регулярной подпитке.
Первая подкормка требуется не сразу после посадки, а только спустя два года. До этого растению вполне достаточно питательных веществ из правильно подготовленной посадочной ямы. А вот позже — особенно летом — уже без подкормок не обойтись.
Идеальная схема — подкармливать гортензию каждые две недели, чередуя органику с минеральными удобрениями.
Гортензия особенно хорошо отзывается на удобрения с содержанием фосфора и калия. Подойдут, например:
суперфосфат,
сернокислый калий,
нитроаммофоска.
Азотные добавки нужны только в начале лета — до середины июля. Потом важно сократить количество азота, чтобы побеги не росли слишком активно и успели окрепнуть к осени.
Для тех, кто предпочитает натуральные варианты, есть несколько проверенных рецептов:
Кисломолочные продукты. Простокваша, кефир или сыворотка, разбавленные с водой в пропорции 1:1, помогают подкислить почву — гортензии это очень нравится.
Настой хлеба. Черный хлеб замачивается в воде (1:1), оставляется на сутки, а затем используется как питательная жидкость для полива.
Дрожжи и сахар. Отличная подкормка в период бутонизации: пол-ложки сухих дрожжей и три ложки сахара растворяются в стакане тёплой воды. Когда появится пена, смесь разводится в 10 литрах воды.
Раствор марганцовки. В июле слабо-розовый раствор укрепит корневую систему и побеги, а также поможет в профилактике болезней.
Июнь: начните с комплексных удобрений с упором на азот — это поддержит активный рост. Но не затягивайте с ними дольше середины месяца.
Конец июня — июль: переходим на фосфорно-калийные составы.
Август: по окончании цветения используйте суперфосфат и сульфат калия — это поможет растению подготовиться к зиме.
Соблюдая эту несложную схему, вы сделаете всё возможное для того, чтобы гортензия цвела пышно, ярко и долго.
Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.
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