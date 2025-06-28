Гортензии в июле начнут цвести, как сумасшедшие: главное — подлить это средство дважды в месяц

2:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите, чтобы гортензии стали настоящей гордостью вашего сада? Секрет в правильном и своевременном уходе — особенно в летние месяцы, когда растение тратит много энергии на формирование бутонов и продолжительное цветение. Чтобы цветы были крупными, яркими и долго радовали глаз, летом гортензии нуждаются в регулярной подпитке.

Фото: Own work by Agnieszka Kwiecień, Nova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гортензия

Когда и как подкармливать гортензии

Первая подкормка требуется не сразу после посадки, а только спустя два года. До этого растению вполне достаточно питательных веществ из правильно подготовленной посадочной ямы. А вот позже — особенно летом — уже без подкормок не обойтись.

Идеальная схема — подкармливать гортензию каждые две недели, чередуя органику с минеральными удобрениями.

Минеральные удобрения: что выбрать

Гортензия особенно хорошо отзывается на удобрения с содержанием фосфора и калия. Подойдут, например:

суперфосфат,

сернокислый калий,

нитроаммофоска.

Азотные добавки нужны только в начале лета — до середины июля. Потом важно сократить количество азота, чтобы побеги не росли слишком активно и успели окрепнуть к осени.

Народные средства, которые работают

Для тех, кто предпочитает натуральные варианты, есть несколько проверенных рецептов:

Кисломолочные продукты . Простокваша, кефир или сыворотка, разбавленные с водой в пропорции 1:1, помогают подкислить почву — гортензии это очень нравится.

Настой хлеба . Черный хлеб замачивается в воде (1:1), оставляется на сутки, а затем используется как питательная жидкость для полива.

Дрожжи и сахар . Отличная подкормка в период бутонизации: пол-ложки сухих дрожжей и три ложки сахара растворяются в стакане тёплой воды. Когда появится пена, смесь разводится в 10 литрах воды.

Раствор марганцовки. В июле слабо-розовый раствор укрепит корневую систему и побеги, а также поможет в профилактике болезней.

Подкормки по месяцам: краткий план

Июнь : начните с комплексных удобрений с упором на азот — это поддержит активный рост. Но не затягивайте с ними дольше середины месяца.

Конец июня — июль : переходим на фосфорно-калийные составы.

Август: по окончании цветения используйте суперфосфат и сульфат калия — это поможет растению подготовиться к зиме.

Соблюдая эту несложную схему, вы сделаете всё возможное для того, чтобы гортензия цвела пышно, ярко и долго.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

