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До осени покрыт золотыми шарами: неприхотливый цветок, который превратит ваш участок в сказочный сад

2:02
Садоводство

Для тех, кто хочет украсить дачный участок без лишних хлопот, есть одно растение, которое уже давно стало настоящим открытием — рудбекия сорта "Золотой Шар". Это живое украшение сада не требует сложного ухода и при этом выглядит так, будто вы наняли личного ландшафтного дизайнера.

Хризантемы
Фото: commons.wikimedia.org by PinkPuma31366, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Хризантемы

Цветёт до поздней осени и не боится морозов

Что делает рудбекию особенно привлекательной? Во-первых, её цветение. С начала июля и вплоть до октября, а в южных регионах даже до ноября, она покрывается яркими, крупными махровыми цветками, похожими на золотистые шары. Именно за это растение и получило своё название — "Золотой Шар". Когда цветы в полном расцвете, кажется, будто ваш участок наполнился светом.

А во-вторых, она прекрасно адаптируется к российскому климату и спокойно переносит заморозки до -20 °C без дополнительного укрытия. Никаких теплиц, мешков или соломы — рудбекия справляется сама.

Не прихотлива, но требует поддержки

Рудбекия — многолетник с крепким, ветвистым стеблем и ярко-зелёными листьями. Высота растения может достигать 2,5 метров, поэтому садоводы часто высаживают рядом более низкие культуры — так композиция выглядит особенно живописно. Единственное, о чём стоит подумать заранее — это опора. Без неё высокий стебель может под тяжестью цветов клониться к земле.

Минимум ухода — максимум пользы

Чтобы рудбекия радовала глаз всё лето, ей достаточно:

  • умеренного полива,

  • рыхления почвы,

  • удаления сорняков,

  • стандартного внесения удобрений.

И, конечно, не стоит забывать о профилактике вредителей и болезней — как и у любого садового растения. Но в целом, рудбекия — один из тех случаев, когда сад буквально "цветёт сам по себе".

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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