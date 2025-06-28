Не поливайте лук и чеснок вечером: узнайте, как это влияет на ваш урожай

3:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Лук и чеснок не только придают вкусовые качества нашим блюдам, но и обладают множеством полезных свойств. Однако, чтобы получить хороший урожай, необходимо учитывать некоторые нюансы в уходе за этими культурами. Один из таких важнейших моментов — время полива. Мы расскажем, почему категорически не рекомендуется поливать лук и чеснок вечером в июле.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Сад, огород

Риск грибковых заболеваний

Одной из главных причин, по которой нельзя поливать лук и чеснок в вечерние часы, является высокий риск развития грибковых заболеваний. В последние годы наблюдается тенденция увеличения распространения болезней, таких как мучнистая роса и фузариоз, которые могут серьезно повредить ваши посевы. Полив в вечернее время приводит к тому, что влага остаётся на листьях и почве до утра, создавая идеальные условия для размножения грибов. Снижение температуры и высокая влажность ночью способствуют образованию конденсата, который провоцирует развитие патогенных микроорганизмов.

Пороговая нагрузка на иммунитет растений

Полив вечером может ослабить естественные защитные механизмы растений. Когда лук и чеснок тщательно поливают перед сном, это может снизить их устойчивость к различным неблагоприятным факторам, так как ночью растения не получают солнечного света, а значит, не могут активно осуществлять фотосинтез. Это особенно важно в июле, когда температура может резко повышаться, а уровень солнечного света — значительно снижаться. В результате растения становятся более подвержены болезням и вредителям.

Пересыхание корней

Полив в вечернее время может привести к тому, что почва остаётся долго влажной. В условиях повышенной температуры в течение дня это может вызвать перегрев корней. Чаще всего это происходит в случае, когда полив неравномерный, и влага не проникает глубоко в почву. Это создаёт риск пересыхания корней, что негативно сказывается на развитии растений. В результате лук и чеснок могут замедлить свой рост, а их урожайность упадёт.

Чем заменить вечерний полив?

Чтобы избежать негативных последствий, специалисты рекомендуют поливать лук и чеснок утром или в первой половине дня. В это время воздуха и почвы наиболее подходит для насыщения влаги. При этом всегда следует проверять состояние почвы: если она достаточно увлажнена после дождя, лучше подождать.

Выбирайте капельное орошение или полив с помощью шланга, стараясь не допустить попадания воды на листья. Это поможет сохранить здоровье ваших растений и предотвратит появление грибковых болезней.

Лук и чеснок требуют особого внимания, особенно в июле, когда жаркая погода ставит под угрозу здоровье ваших растений. Полив в вечерние часы может оказаться тяжёлым испытанием для них, поэтому лучше выбрать утренние часы для этой процедуры.