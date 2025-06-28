Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вторая победа подряд выводит волейболистов Болгарии в пятерку лучших в ВНЛ
Автопилот на высоте: Tesla Model Y доставила себя к клиенту
Кожа в порядке, даже если спали 4 часа: бьюти-секрет с патчами и массажем, который реально работает
Секрет идеальной яичницы нашли в газировке: завтрак получается легче и вкуснее, чем когда-либо
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Пьемонтские горы: почему итальянская Беллино стала раем для треккеров
Леонтьев снова в строю: 76-летний певец неожиданно выступил на Лазурном берегу
Обычных покровителей здесь недостаточно: Бородин раскрыл, кто может решить судьбу Чулпан Хаматовой
Кишечная палочка производит парацетамол: как учёным удалось научить её

Не поливайте лук и чеснок вечером: узнайте, как это влияет на ваш урожай

3:10
Садоводство » Советы

Лук и чеснок не только придают вкусовые качества нашим блюдам, но и обладают множеством полезных свойств. Однако, чтобы получить хороший урожай, необходимо учитывать некоторые нюансы в уходе за этими культурами. Один из таких важнейших моментов — время полива. Мы расскажем, почему категорически не рекомендуется поливать лук и чеснок вечером в июле.

Сад, огород
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Сад, огород

Риск грибковых заболеваний

Одной из главных причин, по которой нельзя поливать лук и чеснок в вечерние часы, является высокий риск развития грибковых заболеваний. В последние годы наблюдается тенденция увеличения распространения болезней, таких как мучнистая роса и фузариоз, которые могут серьезно повредить ваши посевы. Полив в вечернее время приводит к тому, что влага остаётся на листьях и почве до утра, создавая идеальные условия для размножения грибов. Снижение температуры и высокая влажность ночью способствуют образованию конденсата, который провоцирует развитие патогенных микроорганизмов.

Пороговая нагрузка на иммунитет растений

Полив вечером может ослабить естественные защитные механизмы растений. Когда лук и чеснок тщательно поливают перед сном, это может снизить их устойчивость к различным неблагоприятным факторам, так как ночью растения не получают солнечного света, а значит, не могут активно осуществлять фотосинтез. Это особенно важно в июле, когда температура может резко повышаться, а уровень солнечного света — значительно снижаться. В результате растения становятся более подвержены болезням и вредителям.

Пересыхание корней

Полив в вечернее время может привести к тому, что почва остаётся долго влажной. В условиях повышенной температуры в течение дня это может вызвать перегрев корней. Чаще всего это происходит в случае, когда полив неравномерный, и влага не проникает глубоко в почву. Это создаёт риск пересыхания корней, что негативно сказывается на развитии растений. В результате лук и чеснок могут замедлить свой рост, а их урожайность упадёт.

Чем заменить вечерний полив?

Чтобы избежать негативных последствий, специалисты рекомендуют поливать лук и чеснок утром или в первой половине дня. В это время воздуха и почвы наиболее подходит для насыщения влаги. При этом всегда следует проверять состояние почвы: если она достаточно увлажнена после дождя, лучше подождать. 

Выбирайте капельное орошение или полив с помощью шланга, стараясь не допустить попадания воды на листья. Это поможет сохранить здоровье ваших растений и предотвратит появление грибковых болезней.

Лук и чеснок требуют особого внимания, особенно в июле, когда жаркая погода ставит под угрозу здоровье ваших растений. Полив в вечерние часы может оказаться тяжёлым испытанием для них, поэтому лучше выбрать утренние часы для этой процедуры. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Гости сметут за 10 минут: салат с крабовыми палочками, но без крупы
Еда и рецепты
Гости сметут за 10 минут: салат с крабовыми палочками, но без крупы Аудио 
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Газ
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2" Аудио 
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Домашние животные
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени Аудио 
Популярное
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе

Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.

Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Птенец на земле: спасать или не трогать? Главные правила первой помощи
Гости сметут за 10 минут: салат с крабовыми палочками, но без крупы
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Израиль не справился с гиперзвуковыми ударами Ирана: повреждены базы и НИИ
Что о тебе говорит твой питомец: психология характера по хвостам и лапам
Что о тебе говорит твой питомец: психология характера по хвостам и лапам
Последние материалы
Пьемонтские горы: почему итальянская Беллино стала раем для треккеров
Обычных покровителей здесь недостаточно: Бородин раскрыл, кто может решить судьбу Чулпан Хаматовой
Рассекречено! Как таламус формирует ваши осознанные переживания: результаты уникального эксперимента
Кишечная палочка производит парацетамол: как учёным удалось научить её
Странный звук из бензобака: стоит ли переживать, если он становится громче с каждым разом
Спят ли рыбы? Удивительный ответ на вопрос, который кажется таким простым
Всем известный салат — не так полезен, как мы думали? Что нужно знать
Плавание, от которого трясутся весы: как без беговых мучений влезть в любимые джинсы
Где в Марселе насладиться закатом? Лучшие пять ресторанов для романтического ужина
Как не сорваться на сладкое, когда всё бесит: рабочие методы для реальной жизни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.