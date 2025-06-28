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Тайные защитники урожая: эти ароматные телохранители спасут ваш огород от вредителей

3:27
Садоводство » Советы

Каждый дачник мечтает о богатом и здоровом урожае, но в реальности часто сталкивается с нашествиями вредителей и болезнями, которые могут серьезно повредить растения. Однако природа сама предлагает решение — многие цветы и травы обладают защитными свойствами и могут эффективно защищать ваши культуры. 

Календула
Фото: fr.wikipedia.org by Thomas888b, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Календула

Невенник (календула)

Календулу часто называют «солнечным цветком». Эта яркая и неприхотливая однолетка привлекает полезных насекомых, таких как пчелы и божьи коровки, которые помогают контролировать популяцию вредителей. Кроме того, календулу можно использовать для защиты от вредителей, таких как белокрылка и тля. Она также обладает противомикробным действием, защищая овощи от грибковых инфекций.

Базилик

Эта ароматная трава не только улучшает вкус блюд, но и является отличным союзником в борьбе с вредителями. Базилик отпугивает мошку, муравьев и тлю своими эфирными маслами. Его можно сажать рядом с томатами, перцем и другими овощами, чтобы обеспечить им защиту и улучшить их аромат.

Розмарин

Розмарин — чудесное растение, которое не только ароматно, но и эффективно борется с вредителями. Его запах отпугивает немало насекомых. Используйте розмарин по соседству с капустой, чтобы предотвратить нападение капустной мухи, и при смешанной посадке с другими овощами.

Череда

Эта неприхотливая трава славится своими защитными свойствами. Череда привлекает полезных насекомых и отпугивает вредителей, включая тлю и муравьев. Ее можно высевать между рядами овощей и ягод, чтобы защитить их от нежелательных гостей.

Лаванда

Не только красиво цветущая, но и невероятно ароматная лаванда — это прекрасное растение для вашего сада. Ее запах отпугивает мух и комаров. Аромат лаванды удивительно успокаивающий, и она хорошо растет как в саде, так и на подоконнике!

Пижма

Пижма — это многолетнее растение, которое обладает уникальной способностью отпугивать различных вредителей, включая мух и жуков. Это защитное свойство делает пижму отличным дополнением для вашего сада — высаживайте ее в границах огорода, чтобы создать естественный барьер.

Мелисса (лимонная трава)

Эта ароматная трава не только добавляет свежесть в кулинарию, но и эффективно защищает растения от муравьев и некоторых вредителей. Мелисса, ее запах и защитные свойства полезны, как для вашего сада, так и для вас — благодаря успокаивающему эффекту, который она приносит.

Чеснок

Чеснок — отлично известное растение, которое защищает ваши культуры от многих видов вредителей. Его запах отпугивает тлю, трипсов и даже некоторых грызунов. Разведите несколько луковиц чеснока в огороде, и вы заметите, как здоровье ваших растений возрастет.

Посадив эти цветы и травы в своем саду, вы не только украсите участок, но и обеспечите своему урожаю надежную защиту от вредителей. Эти «телохранители» помогут поддерживать здоровую экосистему, привлекая полезных насекомых и повышая устойчивость ваших растений. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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