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Ароматные розы и мощные бутоны — и всё благодаря дешёвому порошку

2:53
Садоводство

Шикарные розы — с бутонами размером с кулак и ароматом, который ощущается на всём участке — не всегда результат дорогих удобрений или профессионального ухода. Иногда главное — знать маленький секрет, и он прячется в самой обычной аптечке.

Розы
Фото: flickr.com by T.Kiya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Розы

В чём сила борной кислоты

Скромный порошок в пакете с надписью "борная кислота" давно известен в садоводстве. И хотя часто используется как антисептик, у него есть одно почти волшебное свойство — стимуляция цветения.

Всё дело в боре — микроэлементе, который отвечает за:

  • транспорт сахаров внутри растения (то есть за насыщенность цвета и аромат),

  • правильное формирование цветоносов и бутонов,

  • усвоение кальция, укрепляющего клеточные стенки.

Именно бор делает цветок не только красивым, но и стойким. Без него розы страдают: бутоны мельчают, теряют форму и аромат, появляются искажения, а стебли становятся слабыми.

Почему опрыскивание важнее полива

Бор плохо перемещается по тканям растения. Если просто поливать под корень, эффекта почти не будет. Самый эффективный способ доставки — опрыскивание по листу, то есть внекорневая подкормка. Так бор сразу попадает туда, где он нужен.

Как приготовить рабочий раствор

Важно соблюдать точные пропорции — борная кислота в избытке токсична.

Инструкция:

  1. Взять 1 грамм борной кислоты (примерно 1/5 чайной ложки без горки).

  2. Растворить его в небольшом количестве горячей воды (около 50°C), тщательно размешать.

  3. Добавить концентрат в 10 литров чистой прохладной воды и перемешать.

  4. Использовать сразу — хранить раствор нельзя.

Когда и как проводить обработку

  • Первая обработка — в фазе бутонизации, когда бутоны уже есть, но ещё зелёные и плотные.

  • Вторая обработка — в начале окрашивания бутонов.

Процедуру лучше проводить утром или вечером, в сухую и безветренную погоду. Не стоит опрыскивать в жару — капли на листьях под солнцем могут вызвать ожоги.

Обработка должна быть тщательной: смочить не только верх листа, но и нижнюю сторону, захватить бутоны. Для десятков кустов хватит всего 1-2 граммов борной кислоты на весь сезон.

Почему результат впечатляет

Уже после первой обработки видно, как бутоны становятся заметно крупнее, а сами кусты — крепче. Цветы после распускания радуют яркостью окраски и особенно — богатым, насыщенным ароматом.

Этот метод давно используют профессиональные цветоводы. Просто, недорого и очень эффективно. Иногда достаточно копеечного пакетика, чтобы превратить сад в выставку королевских роз.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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