Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
С 1 июля пенсии вырастут автоматически: кто получит двойные выплаты и прибавки
Мужчина лёг на пол и не хотел выходить: эксцесс на рейсе Thai Lion Air шокировал пассажиров
3 популярные собаки, которых нельзя заводить, если у вас есть дети
Золотой пистолет, часы за миллиарды и личное поздравление Путина: как женился Адам Кадыров
Самый нежный суп без грамма мяса: всё держится на одном неожиданном трюке
Ароматные розы и мощные бутоны — и всё благодаря дешёвому порошку
Наука против заноса: зачем в зимние шины начали добавлять скорлупу и уголь, и причем тут японцы
Секрет мощного куста: уберите эти ветви сразу после урожая
Дом там, где поддержка: Путин поставил задачу — строить больше и быстрее

Лопата губит урожай: вот почему землю нельзя копать

3:37
Садоводство

С наступлением осени или весны привычно тянется рука за лопатой. Кажется, что пора начинать — перекопать грядки, взрыхлить землю, закопать сорняки и дать воздуху доступ к корням. Так делали дед, так учила бабушка, и так делают почти все. Только вот результат год за годом не радует: почва — плотная, урожай — слабый, сорняков — море.

Лопаты
Фото: commons.wikimedia.org by Tiesse, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лопаты

А может, дело как раз в перекопке?

Что происходит под землёй

Современное понимание почвы говорит об одном: она — это не просто субстрат, а целая живая экосистема. В ней миллионы микроорганизмов, дождевые черви, грибы, бактерии и насекомые. У каждого своя роль: кто-то рыхлит, кто-то перерабатывает остатки, кто-то формирует структуру.

Но стоит перевернуть лопатой пласт земли — и этот подземный город разрушается.

  • Аэробные (любящие кислород) бактерии погибают, оказавшись без доступа воздуха.

  • Анаэробные (живущие в глубине без света) — выгорают на солнце.

  • Дождевые черви теряют свои ходы или гибнут под лезвием.

  • Пористая структура, созданная корнями и жизнью, ломается.

А самое подлое — на поверхность попадают семена сорняков, которые годами спали в глубине. Теперь у них свет, влага и тепло. Грядка превращается в сорняковую ферму.

Альтернатива перекопке есть

Вместо штыка и пота — поверхностная обработка. Этот метод сохраняет структуру почвы, жизнь внутри и силы снаружи.

Осенью:

  • После сбора урожая ничего не перекапывается.

  • По поверхности разбрасывается 5-7 см компоста или перепревшего навоза.

  • Можно посеять сидераты — горчицу, рожь, вику. Перед морозами зелёную массу подрезают плоскорезом и оставляют прямо на грядке.

Весной:

  • После подсыхания почвы — аккуратное рыхление граблями или плоскорезом на глубину 5-7 см.

  • Удаляются проросшие сорняки.

  • Почва готова к посеву и высадке рассады — без штыка и "вспашки".

Что даёт отказ от перекопки

  • Почва не уплотняется, сохраняет структуру.
  • Влага остаётся в верхнем слое — меньше поливов.
  • Органика перерабатывается червями и микробами в живое питание.
  • Сорняков становится заметно меньше — их семена не поднимаются наверх.
  • Растения получают больше питания и растут в рыхлой, мягкой среде.

А главное — спина благодарит. Нет надобности таскать ведра, прыгать на лопате и месить грязь. Почва работает сама, если не мешать ей.

Для кого это работает

Этот метод особенно подходит:

  • тем, кто устал воевать с сорняками,

  • тем, у кого глинистые или тяжёлые почвы,

  • тем, кто хочет сократить трудозатраты,

  • тем, кто выращивает овощи без химии,

  • и тем, кто готов довериться природе.

Идея, к которой возвращаются

Природа умеет восстанавливаться. Лес растёт без перекопки. Луга цветут без тяпки. А почва может быть плодородной не благодаря усилиям, а благодаря отсутствию лишнего вмешательства.

Стоит попробовать — и результат не заставит себя ждать. Грядки становятся ровнее, уход — проще, урожай — выше. Лопата остаётся только для посадки деревьев. И даже они благодарны, если посадочную яму делают без переворачивания слоёв.

Уточнения

Лопа́та — ручной шанцевый инструмент, используемый преимущественно для работы (копание, расчистка, перенос и так далее) с грунтом и сыпучими веществами, представляющий собой лоток (полотно), насаженный на рукоять (черенок).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Щуп не врёт: как правильно определять уровень масла
Авто
Щуп не врёт: как правильно определять уровень масла Аудио 
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Авто
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta Аудио 
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
Домашние животные
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь Аудио 
Популярное
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства

Выпуск легковых автомобилей в России упал почти на 50% за май, но по итогам полугодия сектор всё же в плюсе — правда, с оговорками.

Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине Любовь Степушова 13 экспедиций, нефтяные войны и новый ковчег: как русский офицер Иван Беляев переписал историю континента Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Последние материалы
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине
Ароматные розы и мощные бутоны — и всё благодаря дешёвому порошку
Наука против заноса: зачем в зимние шины начали добавлять скорлупу и уголь, и причем тут японцы
Секрет мощного куста: уберите эти ветви сразу после урожая
Дом там, где поддержка: Путин поставил задачу — строить больше и быстрее
Китай строит больше, чем Европа успевает включить: 100 солнечных панелей в секунду — это только начало
Сода в быту: 10 вещей, которые никогда нельзя чистить этим универсальным средством
Цифровые диверсанты: Scattered Spider готовит авиационную катастрофу века
Лопата губит урожай: вот почему землю нельзя копать
Шерсть, злость и ни капли любви: что скрывает самая недоверчивая морда в мире
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.