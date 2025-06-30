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Как превратить горшки с цветами в главную гордость двора летом

4:19
Садоводство

Лето радует яркими красками, ароматами, мороженым во дворе и цветущими кашпо на крыльце. Но под палящим солнцем южного климата даже самые пышные цветы в контейнерах быстро теряют вид — если не знать, как о них позаботиться.

Контейнерный сад
Фото: commons.wikimedia.org by heimgruen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Контейнерный сад

В жаркие дни поддерживать красоту уличного декора становится задачей не из лёгких. Однако при правильном уходе контейнеры будут цвести всё лето, не теряя свежести. Чтобы добиться такого эффекта, достаточно соблюдать несколько несложных правил.

1. Продумать расположение

Перед посадкой стоит определить, где именно будут стоять контейнеры. От этого зависит многое: сколько солнца будет получать растение, насколько удобно будет его поливать и переносить. Цветы, предназначенные для контейнеров, часто быстро растут, поэтому можно быстро озеленить даже пустующее патио. А если подобрать сорта, устойчивые к жаре и влажности, ухаживать за ними станет в разы проще.

2. Учитывать размер контейнера

Чем больше объём, тем дольше сохраняется влага. В крупные ёмкости можно высаживать несколько видов — высокорослые в центр, ампельные по краям. В маленьких горшках лучше ограничиться одним выразительным растением. Например, бегонии или вьюнки хорошо переносят солнце и подходят для ограниченного пространства. Всё зависит от масштаба посадки.

3. Обновить почву

Если с прошлого сезона осталась старая почва — лучше её заменить. Свежий, хорошо дренируемый субстрат позволит корням удерживать влагу и впитывать питательные вещества. При желании старую почву можно использовать повторно, но придётся обязательно обогатить её компостом или удобрениями.

4. Поливать регулярно

Горшечные растения нуждаются в ежедневном поливе, особенно в жару. Почва в контейнерах быстро пересыхает — особенно в узких и мелких ёмкостях. Чтобы избежать пересыхания, лучше установить чёткий режим полива. Поливать следует до полного промокания земли, следя за тем, чтобы был хороший дренаж.

5. Увлажнять обильно в жаркие дни

При сильной жаре полив стоит усиливать. Контейнерные цветы теряют влагу быстрее, и если пересохнуть, потом тяжело её восстановить. Простая проверка поможет понять, нужна ли влага: палец опускается в почву на две фаланги. Если сухо — пора поливать. Если влажно — можно подождать.

6. Не забывать про подкормки

Почва в горшках вымывается быстрее, и питательных веществ надолго не хватает. Поэтому каждые две недели можно добавлять в воду удобрения. Это поддержит рост, цветение и общий вид растений. Подойдут как жидкие подкормки, так и порошковые, растворяемые в воде.

7. Давать тень

Некоторые растения могут перегреваться на солнце. Если контейнеры находятся на открытом пространстве — стоит переместить их в полутень в самые жаркие часы. Особенно полезно делать это на время отпуска, если поливать некому. В крайнем случае можно поставить цветы так, чтобы они попадали под дождевание от автоматического полива газона.

8. Поддерживать порядок

Чтобы цветы продолжали цвести, важно удалять увядшие бутоны и сухие стебли. Так питательные вещества будут поступать к молодым побегам. В середине лета полезно провести лёгкую обрезку — это освежит растение и вернёт ему декоративность. За пару недель до важного события (например, вечеринки) стоит провести обрезку и подкормку — чтобы в нужный день цветы выглядели на отлично.

Главное

Контейнерные растения — не капризны, если понимать их ритм. В жару им нужны: простор, питание, влага и, иногда, передышка в тени. Следуя этим простым советам, можно сохранить крыльцо, балкон или двор в цветущем виде даже в самые знойные дни.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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