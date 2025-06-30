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Грядки на северной стороне — и вот что там на самом деле можно вырастить

4:01
Садоводство

Северная сторона участка, полоса у забора, место под деревьями — чаще всего остаются пустыми. Считается, что в таких условиях ничего не растёт. Но подобные уголки могут стать настоящими зелёными оазисами — при правильном подходе.

Томаты, помидоры
Фото: Tomatoes Uploaded by Fæ by Jeremy Keith from Brighton & Hove, United Kingdom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Томаты, помидоры

Тень — не приговор, а шанс на урожай. Главное — знать, какие культуры любят прохладу и способны плодоносить даже при ограниченном свете.

Как устроена тень на участке

Полная тень — это менее 3 часов солнечного света в день. Такие зоны считаются сложными, но и они не бесполезны. А вот полутень — от 3 до 6 часов, особенно в утренние и вечерние часы — идеальна для многих культур.

В тени почва медленнее пересыхает, воздух прохладнее, что особенно важно летом. Такое микроклиматическое преимущество помогает избежать стрелкования (преждевременного цветения) и продлевает срок сочности листьев.

Что сажают в тенистых уголках

Зелень и салаты

В тени чувствуют себя отлично:

  • листовые и кочанные салаты

  • руккола

  • кресс-салат

На солнце эти растения быстро грубеют, а в тени их листья дольше остаются нежными.

Листовая зелень

Шпинат и мангольд (листовая свёкла) дают особенно крупную и мягкую листву.

Многолетники

Щавель и ревень стабильно растут без прямого света. Эти культуры охотно занимают тень на несколько лет.

Пряные травы

Мята, мелисса, петрушка, укроп, кинза, эстрагон, любисток — все они неплохо чувствуют себя в притенённых местах. Аромат будет мягче, но зелени окажется в избытке.

Дикорастущие культуры

Черемша (дикий чеснок) родом из леса, поэтому тень — её естественная среда. Подходит для дачи как многолетняя культура.

Корнеплоды

Свекла и морковь, несмотря на предпочтение света, в полутени формируют мелкие, но особенно сладкие и нежные корнеплоды. А ботва — мощная, зелёная, как у победителя выставки.

Редис

В полутени редис не уходит в стрелку и дольше сохраняет сочную структуру, не становясь грубым.

Капуста

Некоторые виды капусты — брокколи, кольраби, пекинская — способны расти в полутени. При достаточном питании и поливе урожай получается достойным.

Что нужно для успеха

Чтобы тень работала на урожай, а не против него, важно соблюсти три условия:

  1. Питательная почва
    Органика — основа теневого огорода. Обязательно вносится компост, перегной, древесная зола — всё, что улучшает структуру и питательность грунта. Важно, чтобы земля была рыхлой, насыщенной и хорошо удерживала влагу.

  2. Регулярный полив
    Несмотря на меньший уровень испарения, влагу нужно подавать систематически. Особенно при формировании корнеплодов и в засушливые периоды.

  3. Отсутствие сорняков
    Тень — рай не только для культур, но и для сорняков. Прополка или мульчирование обязательны, чтобы не пришлось делить место с агрессивными соседями.

Какой результат ждать

В тенистых зонах не стоит ждать гигантских размеров овощей или мощных кустов. Но зато:

  • зелень получится мягкой, сочной и без горечи,

  • корнеплоды — сладкими и ровными,

  • урожай — чистым и стабильным даже в жаркое лето.

Стоит ли тратить силы

Безусловно. Занятые грядками северные углы избавляют участок от лысых "пустырей", а дачу — от унылых мест. Пространство начинает работать, урожай радует глаз и тарелку, а участок выглядит ухоженным и продуманным.

При этом не потребуется дорогостоящая агротехника или сложные ухищрения. Только правильный подбор культур и забота — ровно такая, какую и так тратят на сад.

Уточнения

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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