Секрет наливных слив — не в сорте, а в лейке: как поливать правильно

2:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Всё, что говорилось раньше о поливе сливы, можно смело выбросить в компост. Оказалось, именно стандартный, "щадящий" полив — главная причина безвкусных, мелких или трескающихся плодов. А ведь хочется, чтобы сливы были наливные, как с картинки, правда?

Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002 is licensed under GFDL 1.2 Сливы

Лето вносит свои правила, и сливы требуют особого подхода. В жару корневая система работает на пределе, и задача — помочь дереву получить влагу не в виде "пшика по листьям", а по-настоящему — откуда надо: из глубины.

Где прячется главная ошибка

На первый взгляд, всё кажется логичным: чаще поливать — меньше шансов, что дерево "засохнет". Но увы, верхний слой грунта быстро испаряет влагу под солнцем, а пользы от него почти нет.

Такая влага идёт не к тем корням. Слива тянет воду в основном из глубины — на 60-80 см ниже поверхности. А мелкие корешки, которые распускаются из-за частого верхнего увлажнения, слабые, неэффективные и под солнцем быстро гибнут.

Как правильно поливать летом

Главный секрет — редко, но глубоко. Один обильный полив в 7-10 дней окажется полезнее, чем ежедневные "умывания". Для взрослой сливы потребуется не менее 50-70 литров воды за раз.

Поливать стоит не под самый ствол — туда влага уходит впустую. Лучше вылить воду по окружности, ориентируясь на проекцию кроны: именно под ней расположены активные впитывающие корни.

Как понять, что воды хватило

Через сутки после полива можно сделать простой тест: выкопать лопатой ямку глубиной на штык рядом с деревом. Если земля внизу прохладная и влажная — всё сделано правильно. Если сухая — значит, полив был поверхностным, и дерево осталась "голодным".

Когда лучше поливать

Оптимальное время — рано утром или вечером, когда солнце уже не палит. Тогда влага не испаряется с поверхности, а уходит вглубь, к корням.

Что даёт глубокий полив

Сливы становятся крупнее,

накапливают больше сока,

приобретают насыщенный сладкий вкус,

не трескаются после дождей.

И всё это — без химии, подкормок и лишних усилий.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара.

