Секрет наливных слив — не в сорте, а в лейке: как поливать правильно

Всё, что говорилось раньше о поливе сливы, можно смело выбросить в компост. Оказалось, именно стандартный, "щадящий" полив — главная причина безвкусных, мелких или трескающихся плодов. А ведь хочется, чтобы сливы были наливные, как с картинки, правда?
Лето вносит свои правила, и сливы требуют особого подхода. В жару корневая система работает на пределе, и задача — помочь дереву получить влагу не в виде "пшика по листьям", а по-настоящему — откуда надо: из глубины.
На первый взгляд, всё кажется логичным: чаще поливать — меньше шансов, что дерево "засохнет". Но увы, верхний слой грунта быстро испаряет влагу под солнцем, а пользы от него почти нет.
Такая влага идёт не к тем корням. Слива тянет воду в основном из глубины — на 60-80 см ниже поверхности. А мелкие корешки, которые распускаются из-за частого верхнего увлажнения, слабые, неэффективные и под солнцем быстро гибнут.
Главный секрет — редко, но глубоко. Один обильный полив в 7-10 дней окажется полезнее, чем ежедневные "умывания". Для взрослой сливы потребуется не менее 50-70 литров воды за раз.
Поливать стоит не под самый ствол — туда влага уходит впустую. Лучше вылить воду по окружности, ориентируясь на проекцию кроны: именно под ней расположены активные впитывающие корни.
Через сутки после полива можно сделать простой тест: выкопать лопатой ямку глубиной на штык рядом с деревом. Если земля внизу прохладная и влажная — всё сделано правильно. Если сухая — значит, полив был поверхностным, и дерево осталась "голодным".
Оптимальное время — рано утром или вечером, когда солнце уже не палит. Тогда влага не испаряется с поверхности, а уходит вглубь, к корням.
И всё это — без химии, подкормок и лишних усилий.
Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара.
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