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Он крошечный, но может убить весь урожай: что делать с паутинным клещом

2:58
Садоводство

В июне, когда огород радует сочной зеленью, может случиться беда. Листья огурцов вдруг тускнеют, покрываются пятнами, теряют силу… Сначала грешишь на жару или нехватку воды, но стоит заглянуть под лист — и всё становится ясно: там шевелятся рыжеватые точки в паутине. Это он — паутинный клещ, невидимый враг, превращающий крепкие кусты в вялые тени.

Паутинный клещ на листьях огурца
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Паутинный клещ на листьях огурца

Кто он такой и почему так опасен

Паутинный клещ — не насекомое, а паукообразный. Размером меньше миллиметра, он селится на нижней стороне листа и плетёт тончайшую паутинку. Обожает жару и сухость, особенно в теплицах, где может вырасти до 20 поколений за сезон! Проблема в том, что клещ высасывает соки из листьев, разрушая структуру, и уже через пару недель куст может погибнуть.

Заразиться можно от чего угодно — рассады, сорняков, старой ботвы, даже одежды или домашних животных.

Почему именно огурцы

Сочные листья, избыточный азот, тепло и влажность — всё это делает огурец идеальной жертвой. Добавим редкие поливы и перекорм удобрениями, и вот уже клещ чувствует себя как дома.

Как распознать беду вовремя

Сигналы тревоги

  • Мраморный налёт на листьях.
  • Светлые точки и истончение ткани.
  • Паутинка под листом.
  • Вялость куста, опадание завязей.

Увидели паутину — действуйте немедленно. Промедление даст клещу фору.

Что делать сразу

  • Удалите поражённые листья и сожгите их.
  • Попробуйте народные методы: чеснок, мыльный раствор, сыворотку, перекись или корицу.
  • Если клещ распространился — переходите к биопрепаратам: "Фитоверм", "Битоксибациллин", "Агравертин", "Актофит". Обрабатывайте 3 раза с интервалом в 5-7 дней.

Когда биология не помогает

Если клещ заполонил участок, остаются только химические акарициды: "Актеллик", "Фуфанон", "Санмайт", "Неорон". Они мощные, но токсичны. Работайте в защите, строго по инструкции и не чаще двух сезонов подряд — клещ быстро адаптируется.

После победы — восстановление

Обрежьте сухие листья, подсыпьте грунт к основанию куста, опрыскайте "Эпином", "Цирконом" или янтарной кислотой. Поливайте умеренно — перегиб тоже опасен.

Идеальная профилактика

  • Убирайте растительные остатки осенью.
  • Дезинфицируйте теплицу весной.
  • Карантин для рассады обязателен.
  • Ограничьте азот в жару, добавьте калий.
  • Посадите календулу, чеснок, полынь по краям грядок.

А главное — смотрите под листья раз в неделю. Ваше внимание — лучшее оружие против клеща.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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