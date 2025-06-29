Он крошечный, но может убить весь урожай: что делать с паутинным клещом

В июне, когда огород радует сочной зеленью, может случиться беда. Листья огурцов вдруг тускнеют, покрываются пятнами, теряют силу… Сначала грешишь на жару или нехватку воды, но стоит заглянуть под лист — и всё становится ясно: там шевелятся рыжеватые точки в паутине. Это он — паутинный клещ, невидимый враг, превращающий крепкие кусты в вялые тени.
Паутинный клещ — не насекомое, а паукообразный. Размером меньше миллиметра, он селится на нижней стороне листа и плетёт тончайшую паутинку. Обожает жару и сухость, особенно в теплицах, где может вырасти до 20 поколений за сезон! Проблема в том, что клещ высасывает соки из листьев, разрушая структуру, и уже через пару недель куст может погибнуть.
Заразиться можно от чего угодно — рассады, сорняков, старой ботвы, даже одежды или домашних животных.
Сочные листья, избыточный азот, тепло и влажность — всё это делает огурец идеальной жертвой. Добавим редкие поливы и перекорм удобрениями, и вот уже клещ чувствует себя как дома.
Увидели паутину — действуйте немедленно. Промедление даст клещу фору.
Если клещ заполонил участок, остаются только химические акарициды: "Актеллик", "Фуфанон", "Санмайт", "Неорон". Они мощные, но токсичны. Работайте в защите, строго по инструкции и не чаще двух сезонов подряд — клещ быстро адаптируется.
Обрежьте сухие листья, подсыпьте грунт к основанию куста, опрыскайте "Эпином", "Цирконом" или янтарной кислотой. Поливайте умеренно — перегиб тоже опасен.
А главное — смотрите под листья раз в неделю. Ваше внимание — лучшее оружие против клеща.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.