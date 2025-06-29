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Не путайте с грязью: эти точки на листьях яблони — первый признак болезни

3:42
Садоводство

На первый взгляд — просто пятнышки. Но если приглядеться, становится ясно: деревья атакует коварное грибковое заболевание — филлостиктоз, или бурая пятнистость. Это не только эстетическая проблема. Без своевременных мер сад может потерять здоровье, а вы — урожай.

Яблоко
Фото: pixnio.com by Paolo Neo, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Яблоко

Как выглядит филлостиктоз

Поначалу на листьях появляются пятна — светло-коричневые или бурые, часто с тёмной каймой. Форма — неправильная, угловатая. Постепенно пятна сливаются, занимая всё больше площади.

Главный отличительный признак — крошечные чёрные точки в центре пятен. Это пикниды — плодовые тела гриба рода Phyllosticta. Именно в них вызревают споры (конидии), которые распространяются по саду, заражая новые листья. При сильном поражении листва опадает раньше времени, дерево слабеет и хуже переносит зиму.

Когда болезнь активизируется

Филлостиктоз любит тепло и влагу. Особенно опасен конец лета и начало осени — время, когда влажность высокая, а температура держится в пределах +15…+25°C. Именно в этих условиях споры прорастают и проникают в ткани растений.

Патоген зимует в опавших листьях. С приходом весны, особенно в дождливые дни, споры вылетают из пикнид и с каплями дождя или ветром попадают на молодую листву. Через несколько дней — максимум пару недель — болезнь проявляет себя.

Усугубляют ситуацию

  • густая крона (плохая вентиляция).
  • ослабленное дерево (из-за вредителей или нехватки питания).
  • затяжные дожди и туманы.

Как спасти деревья: стратегия защиты

Надёжная защита — только в комплексном подходе. Борьба с бурой пятнистостью включает профилактику и грамотную химию. Приятный бонус: меры против филлостиктоза совпадают с профилактикой парши.

Агротехника — основа здоровья

  • Сбор и уничтожение листвы: осенью и ранней весной обязательно убирайте опавшие листья — это главный резервуар инфекции. Лучше сжечь или закопать.
  • Формирование кроны: прореживание улучшает вентиляцию и снижает влажность внутри кроны.
  • Здоровье почвы и дерева: сбалансированное питание, своевременный полив (без вечернего дождевания!), борьба с сорняками и вредителями.

Фунгициды — точечный удар

Если болезнь уже была в саду или прогнозируются "влажные" сезоны, нужна химзащита.

  • До распускания почек: 3%-я бордоская жидкость ("голубое опрыскивание") помогает подавить зимующие споры.
  • Фаза "зелёный конус" — "розовый бутон": применяют препараты с дифеноконазолом ("Раёк", "Скор") — они защищают молодую листву.
  • После цветения и летом: в зависимости от погоды возможны повторы. Эффективны как системные, так и контактные медьсодержащие (например, "ХОМ", "Абига-Пик") или биофунгициды ("Гамаир").

Важно строго соблюдать дозировки, сроки ожидания и чередовать препараты, чтобы не вызывать устойчивость у патогена.

В двух словах

Филлостиктоз — не повод для паники, но и не безобидная мелочь. Это инфекция, которая может подорвать здоровье деревьев и лишить вас урожая. Главное — не дожидаться поражения. Регулярная профилактика, санитария и разумное использование препаратов помогут сохранить сад крепким и красивым.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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