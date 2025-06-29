Не путайте с грязью: эти точки на листьях яблони — первый признак болезни

На первый взгляд — просто пятнышки. Но если приглядеться, становится ясно: деревья атакует коварное грибковое заболевание — филлостиктоз, или бурая пятнистость. Это не только эстетическая проблема. Без своевременных мер сад может потерять здоровье, а вы — урожай.
Поначалу на листьях появляются пятна — светло-коричневые или бурые, часто с тёмной каймой. Форма — неправильная, угловатая. Постепенно пятна сливаются, занимая всё больше площади.
Главный отличительный признак — крошечные чёрные точки в центре пятен. Это пикниды — плодовые тела гриба рода Phyllosticta. Именно в них вызревают споры (конидии), которые распространяются по саду, заражая новые листья. При сильном поражении листва опадает раньше времени, дерево слабеет и хуже переносит зиму.
Филлостиктоз любит тепло и влагу. Особенно опасен конец лета и начало осени — время, когда влажность высокая, а температура держится в пределах +15…+25°C. Именно в этих условиях споры прорастают и проникают в ткани растений.
Патоген зимует в опавших листьях. С приходом весны, особенно в дождливые дни, споры вылетают из пикнид и с каплями дождя или ветром попадают на молодую листву. Через несколько дней — максимум пару недель — болезнь проявляет себя.
Надёжная защита — только в комплексном подходе. Борьба с бурой пятнистостью включает профилактику и грамотную химию. Приятный бонус: меры против филлостиктоза совпадают с профилактикой парши.
Если болезнь уже была в саду или прогнозируются "влажные" сезоны, нужна химзащита.
Важно строго соблюдать дозировки, сроки ожидания и чередовать препараты, чтобы не вызывать устойчивость у патогена.
Филлостиктоз — не повод для паники, но и не безобидная мелочь. Это инфекция, которая может подорвать здоровье деревьев и лишить вас урожая. Главное — не дожидаться поражения. Регулярная профилактика, санитария и разумное использование препаратов помогут сохранить сад крепким и красивым.
Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.