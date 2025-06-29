Пятна на листьях смородины? Это тревожный знак — и действовать нужно сразу

Сад только начал просыпаться после весны, вы выходите полюбоваться кустами смородины — и вдруг замечаете на их листьях странные красные вздутия. Что это? Солнечные ожоги? Пятна от росы? Увы, чаще всего — тревожный сигнал: растение атакуют вредители или грибки. А если промедлить, можно лишиться и урожая, и самого куста.
Разберёмся, кто виноват, как с ним бороться и что делать, чтобы это больше не повторилось.
Главный подозреваемый — галловая тля. Её размер всего 2 мм, а ущерб — колоссальный. Весной из яиц, перезимовавших в коре, вылупляются личинки и высасывают сок из молодых листьев. В ответ на их ферменты растение реагирует странно: клетки разрастаются, и на листьях появляются бордовые пузырьки — "галлы".
Галловой тли не видно, но красные пятна всё равно появляются? Возможно, это грибковое заболевание — антракноз. Особенно активен он в тёплую и влажную погоду. Сначала пятна маленькие, но со временем темнеют, сливаются, листья желтеют и опадают.
Особенно страдает красная смородина — она сбрасывает листву быстро. Чёрная держит дольше, но уже бесполезно.
У чёрной смородины свои беды — на ней охотнее селится крыжовниковая тля. Она выбирает молодые побеги, скручивает их в трубочки, оставляя на листьях красные пятна. Побеги становятся хрупкими, куст — ослабленным.
Красные пятна бывают и без вредителей. Если они плоские, края листьев желтеют — возможно, кусту просто не хватает калия или магния. Внесите калийно-фосфорные удобрения (например, сульфат калия), но лучше сначала сделать анализ почвы.
Ожоги от удобрений — ещё одна причина. Это случается, если проводить обработку в жару или с превышением дозировки. Помните: лучше делать опрыскивания рано утром или вечером.
Лучший способ справиться с болезнью — не допустить её. Вот что стоит делать:
Красные пятна — это не приговор. Главное — не упустить момент. Наблюдайте за растениями, не бойтесь применять натуральные средства и проводите профилактику. Тогда ваша смородина будет не только здоровой, но и благодарной — вкусными, сочными ягодами.
Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.
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