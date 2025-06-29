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Пятна на листьях смородины? Это тревожный знак — и действовать нужно сразу

Садоводство

Сад только начал просыпаться после весны, вы выходите полюбоваться кустами смородины — и вдруг замечаете на их листьях странные красные вздутия. Что это? Солнечные ожоги? Пятна от росы? Увы, чаще всего — тревожный сигнал: растение атакуют вредители или грибки. А если промедлить, можно лишиться и урожая, и самого куста.

Красные пятна на листьях смородины
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Красные пятна на листьях смородины

Разберёмся, кто виноват, как с ним бороться и что делать, чтобы это больше не повторилось.

Галловая тля — мелкий, но опасный вредитель

Главный подозреваемый — галловая тля. Её размер всего 2 мм, а ущерб — колоссальный. Весной из яиц, перезимовавших в коре, вылупляются личинки и высасывают сок из молодых листьев. В ответ на их ферменты растение реагирует странно: клетки разрастаются, и на листьях появляются бордовые пузырьки — "галлы".

Как распознать

  • На нижней стороне листа — скопления бледных насекомых;
  • Листья вздуваются, побеги скручиваются;
  • Куст растёт медленно, рядом с ним крутятся муравьи (они любят сладкие выделения тли).

Что делать

  • При лёгком заражении: опрыскать настоем чеснока (200 г на 5 л воды) или зелёным мылом (40 г на 1 л).
  • При сильном - до цветения или после сбора урожая — применить "Фитоверм" или "Биотлин".
  • Ранней весной облить кусты горячей водой (+70-80 °C).
  • Инсектициды ("Актара", "Каратэ Зеон") — только в крайнем случае и строго по инструкции.

Если пятна мелкие и блестящие — это антракноз

Галловой тли не видно, но красные пятна всё равно появляются? Возможно, это грибковое заболевание — антракноз. Особенно активен он в тёплую и влажную погоду. Сначала пятна маленькие, но со временем темнеют, сливаются, листья желтеют и опадают.

Особенно страдает красная смородина — она сбрасывает листву быстро. Чёрная держит дольше, но уже бесполезно.

Как лечить

  • До распускания почек: обработка 1% бордоской жидкостью.
  • После сбора ягод: повторное опрыскивание.
  • Осенью: уборка листьев, срезание больных веток, перекопка и финальная обработка 3% раствором.
  • Дополнительно можно использовать "Оксихом" или "Профит Голд", строго соблюдая дозировку.

Крыжовниковая тля: невидимая угроза

У чёрной смородины свои беды — на ней охотнее селится крыжовниковая тля. Она выбирает молодые побеги, скручивает их в трубочки, оставляя на листьях красные пятна. Побеги становятся хрупкими, куст — ослабленным.

Способы борьбы:

  • Настои ромашки или тысячелистника с мылом — во время плодоношения.
  • "Акарин" — 2-3 опрыскивания с интервалом в неделю.
  • Удаление мусора и профилактика на соседних растениях обязательны.

А может, дело в почве

Красные пятна бывают и без вредителей. Если они плоские, края листьев желтеют — возможно, кусту просто не хватает калия или магния. Внесите калийно-фосфорные удобрения (например, сульфат калия), но лучше сначала сделать анализ почвы.

Ожоги от удобрений — ещё одна причина. Это случается, если проводить обработку в жару или с превышением дозировки. Помните: лучше делать опрыскивания рано утром или вечером.

Как защитить кусты заранее

Лучший способ справиться с болезнью — не допустить её. Вот что стоит делать:

  • Ранней весной: горячий душ или раствор мочевины.
  • Регулярно обрезать старые ветки, убирать сорняки и рыхлить землю.
  • Высаживать рядом календулу и укроп: они привлекают божьих коровок, которые поедают тлю.
  • Не перекармливать кусты азотом: это делает листья слишком привлекательными для вредителей.

Вместо паники — внимание

Красные пятна — это не приговор. Главное — не упустить момент. Наблюдайте за растениями, не бойтесь применять натуральные средства и проводите профилактику. Тогда ваша смородина будет не только здоровой, но и благодарной — вкусными, сочными ягодами.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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